Deux nouveaux joueurs pour Union Neuchâtel

Du renfort pour Union Neuchâtel. L’équipe de la Riveraine pourra compter sur deux nouveaux joueurs dans son effectif cette saison. Le club annonce ce vendredi que le Neuchâtelois Eliott Kubler retrouvera la salle de ses débuts. Le joueur de 2m01 a été formé auprès du mouvement jeunesse unioniste puis au centre de formation du BBC Boncourt. Depuis, il a notamment évolué dans les équipes de Swiss Basketball League d’Union Neuchâtel de 2018 à 2021 et depuis 2021 auprès de Vevey Riviera où il a tourné lors de sa dernière saison 2022-2023 avec une moyenne de 6,5 points et 4,1 rebonds lors des 20 matchs qu’il avait disputés.





Faire éclore les jeunes

Deuxième arrivée annoncée ce vendredi, celle de David Vukcovic, en provenance d’Yverdon-les-Bains. Né le 16 mars 2004, il peut évoluer aux postes 3, 4 et 2 et mesure 2m07. Le jeune basketteur a notamment évolué auprès de l’Académie de Fribourg en U17 lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021 et également en U23 lors de cette même saison. De 2021 à 2023, il a porté les couleurs du Centre National du Basket Suisse en Ligue nationale B avec une moyenne de 10,6 points marqués, 6,7 rebonds captés, 2 ballons récupérés et 1,8 passe décisive distribuée lors des 21 matchs où il a été aligné dans sa deuxième saison. Il est international suisse U16, U18 et U20. Depuis la saison 2023-2024 et ce début de saison 2024-2025, il a évolué en collège US auprès de l’Université du Texas à Tyler.

Union Neuchâtel ajoute encore que si toutes les formalités administratives aboutissent, ils pourraient déjà être alignés samedi pour le quart de finale de Coupe de Suisse de basketball face à Lugano. /comm-gjo