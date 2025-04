Union Neuchâtel veut déjouer les pronostics

Union Neuchâtel rêve de titre. L’équipe de la Riveraine va disputer samedi soir la finale de la Coupe de Suisse de basketball contre les Lions de Genève à Muri dans le canton de Berne. Dylan Schommer et ses coéquipiers ont donc l’occasion de gagner un trophée qu’ils n’ont plus gagné depuis 2013. Mais la tâche s’annonce difficile face à des Genevois plus expérimentés et favoris de ce duel. « Genève a un excellent effectif avec huit ou neuf joueurs expérimentés. Ils ne sont pas seulement forts en défense, mais aussi en attaque. Ils lisent bien les matches sur le plan défensif, mais ils sont aussi capables de te punir sur chacune de tes erreurs surtout si tu n’es pas concentré », averti le coach d’Union Neuchâtel Mitar Trivunovic.