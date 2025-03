Rien à faire pour Union Neuchâtel

Pas d’exploit pour Union Neuchâtel. Le club de la Riveraine a été nettement battu 108-62 sur le parquet de Fribourg Olympic samedi soir en Swiss Basketball League. Face au leader du championnat, et toujours privés de joueurs importants, les hommes de Mitar Trivunovic n’ont pas pu tenir le rythme. Ils se sont retrouvés menés 26-16 après le premier quart et 52-33 à la mi-temps. Face à la meilleure équipe de Suisse et sans le trio Kevin Martina-Dylan Ducommun-Eliott Kübler, la messe était dite pour les Unionistes. D'autant plus que l'Américain Matthew Dentlinger n'a, lui non plus, pas pu disputer cette partie.

Après cette défaite, Union Neuchâtel reste accroché à sa 6e place, mais voit revenir Starwings à seulement deux points au classement de Swiss Basketball League.

La troupe de la Riveraine doit maintenant se concentrer sur sa finale de Coupe de Suisse prévue samedi prochain face aux Lions de Genève dès 18h. En espérant récupérer des joueurs blessés d’ici là. /gjo