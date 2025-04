Quatre joueurs d’Union Neuchâtel de retour pour la finale de Coupe

L’infirmerie se vide au meilleur des moments pour Union Neuchâtel. Le club de basketball annonce sur ses réseaux sociaux mercredi que quatre de ses joueurs étaient remis de leurs blessures contractées ces dernières semaines. Union Neuchâtel informe que Dylan Ducommun, Kevin Martina, Eliott Kübler et Mattew Dentlinger sont rétablis et qu’ils seront donc disponibles et « en forme » pour disputer la finale de la Coupe de Suisse samedi à Berne face au Lions de Genève.

Cette rencontre entre Union Neuchâtel et Genève sera à suivre sur RTN dès 17h45. /gjo