Union Neuchâtel laisse filer sa troisième place

Un deuxième quart fatal

Union Neuchâtel avait pourtant bien commencé la partie, terminant en tête d’un point (17-16) le premier quart-temps. Mais en deuxième période, c’est la dégringolade. « On a un peu plus subi la défense de Lausanne et après ça a un peu biaisé tout le match », explique Kevin Martina. Pour l’international suisse, Union a été parfois naïf et a perdu trop de ballons. Combiné à un manque de réussite et sans solutions face à la bonne défense de Pully Lausanne, les hommes de Mitar Trivunovic ont laissé filer leur adversaire au score. Alors que le panneau affichait un retard de douze points à la mi-temps (45-33), les Neuchâtelois n’ont pas su réagir et ont accusé jusqu’à 26 points de retard (63-37 en troisième période).