Union Neuchâtel doit afficher du caractère

La revanche ne sera pas aisée à prendre : trois jours après avoir perdu en finale de la Coupe de Suisse contre les Lions de Genève, Union Neuchâtel se déplacera dans la salle du club lémanique ce mardi soir en Swiss Basketball League. Les deux équipes s’affrontent dans le cadre de l’avant-dernière journée de la saison régulière. Les Genevois sont déjà assurés de demeurer à la 2e place du championnat, alors que les Neuchâtelois ont encore besoin de deux points pour être sûrs de conserver leur 6e rang aux dépens des Bâlois de Starwings, qu’ils recevront ce samedi 12 avril.

Pour le coach Mitar Trivunovic, l’heure n’est toutefois pas aux calculs. Il accorde de l’importance au match de ce mardi pour une autre raison : « Nous devons surtout montrer du caractère. Nous avons été très proches de décrocher un titre samedi dernier. Nous devons oublier cela maintenant et nous concentrer sur le prochain match pour se préparer aux play-off. Cela n’est jamais facile lorsqu’on perd un titre de très peu », soutient l’entraîneur serbe. Et de conclure avec conviction : « Le plus important est de revenir avec de la force mentale pour tenter de battre Genève dans sa salle. »