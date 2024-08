La reprise se précise pour Union Neuchâtel

Cinq matches pour relancer la machine. Union Neuchâtel a annoncé jeudi soir le programme de ces rencontres amicales en vue de la reprise du championnat de Swiss Basketball League. Le club de la Riveraine affrontera notamment deux équipes de l’élite helvétique. Dans le détail, la troupe de Mitar Trivunovic accueillera d’abord les Pully Lausanne Foxes le 5 septembre avant de se déplacer successivement sur le parquet de Monthey le samedi 14 septembre et de Pully Lausanne quatre jours plus tard. Les Unionistes termineront leur préparation les 18 et 19 septembre avec la venue de Villars Basket et un déplacement à Winterthur.

La reprise du championnat de Swiss Basketball League « devrait débuter le dernier week-end du mois de septembre », précise encore un communiqué du club neuchâtelois. /comm-gjo