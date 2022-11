Fleurier bat Young Sprinters

Le CP Fleurier a remporté dimanche soir le duel neuchâtelois de 2e ligue de hockey sur glace face à Young Sprinters. Aux Patinoires du Littoral, devant 172 spectateurs, l’équipe du Val-de-Travers s’est imposée d’une courte tête, 5-4 après prolongations, face à celle du Littoral. Fleurier a marqué les deux premiers buts dans le premier tiers, et en a inscrit un troisième peu de temps avant la 24e minute de jeu, mais YS a alors renversé la vapeur, rééquilibrant le match dont l’issue a dû se décider en prolongations. Les réussites de Fleurier ont été signées Yann Pellet, Sacha Volery, Kenny Huguenin, Jayson Pipoz et Florent Marthaler. Celles de Young Sprinters ont été l’œuvre de Vassili Castioni (à deux reprises), Nicola Dalessi et Joris Perret.

Au classement, Fleurier est en tête avec 23 points. Young Sprinters occupe le troisième rang, à égalité de points (20) avec le deuxième, Star Chaux-de-Fonds. Les prochains rendez-vous : Fleurier se déplace sur la glace de Raron samedi à 18h, Neuchâtel Young Sprinters affronte Villars dimanche à 21 heures. /jhi