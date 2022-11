Young Sprinters l’emporte face à Star

Le choc de 2e ligue de hockey sur glace entre l’équipe des Montagnes neuchâteloises et celle du Littoral a tourné à l’avantage de la seconde, jeudi soir. Aux Patinoires du Littoral, devant 54 spectateurs, Neuchâtel Young Sprinters s’est imposé d’une courte tête, 6-5, face au HC Star Chaux-de-Fonds.



La partie a été très disputée, les Stelliens marquant les deux premiers buts avant que Young Sprinters égalise avant la fin du premier tiers. Les deux équipes n’ont ensuite rien lâché et fait avancer le compteur tour à tour jusqu’à la fin du match. Les buts de Young Sprinters ont été l’œuvre de Simon Delabays, Vassili Castioni, Sven Evard (à deux reprises), Julien Rüegg et Nicolas Dalessi, ceux des Stelliens ont été signés Thibault Tanner, Cyril Boss, Tristan Tanner, Fabrice Maillat et Cédric Boss.

Au classement de la 2e ligue, Star Chaux-de-Fonds est en tête devant son adversaire du jour, avec le même nombre de points mais une meilleure différence de buts. Les prochains rendez-vous : YS se déplace à Meyrin samedi à 20h, Star se rend sur la patinoire de Villars selon le même horaire. /jhi