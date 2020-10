Le CP Fleurier remporte le derby face au Locle

Le CP Fleurier s’adjuge le premier derby neuchâtelois de la saison en 2e ligue de hockey sur glace. Les joueurs de Sandy Jeannin ont battu Le Locle 5-1 vendredi soir à domicile. Les Vallonniers ont rapidement pris les devants dans cette partie. Ils menaient déjà 3-0 après sept minutes de jeu, grâce à des réussites de Lyonel Richter, Kenny Huguenin et Pierrick Beutler. Le sursaut du Locle, via la crosse de Sébastien Loichat en powerplay dans le deuxième tiers temps, n’aura finalement rien donné. Victor Gudel et Félicien Sauser ont scellé le score pour Fleurier.

De son côté Star Chaux-de-Fonds a concédé sa première défaite de la saison 5-1 sur la patinoire de Sarine-Fribourg. Les Stelliens avaient pourtant ouvert le score dans cette partie par Esteban Willemin à la 12e minute de jeu.

Au classement, le CP Fleurier prend la place de leader du groupe au HC Le Locle avec deux points d’avance. Star Chaux-de-Fonds est quatrième. /lre