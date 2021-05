Une Raiffeisen Trans nommée espoir

Le sourire et l'optimisme sont de retour sur les visages des organisateurs de la Raiffeisen Trans VTT. Ils ont présenté mercredi les contours de l'édition 2021. Au contraire d'autres manifestations qui ont à nouveau dû jeter l'éponge ou revoir leur formule pour cette année, le rendez-vous sportif aura bien lieu sous une forme proche de la normalité. Et pour cause: il a été retenu parmi les trois manifestations test par les autorités sanitaires. Cela signifie que chacune des quatre étapes (Rochefort, Les Ponts-de-Martel, Derrière-Pertuis et La Chaux-du-Milieu) pourront accueillir jusqu'à 600 participants (au lieu des 1000 à 1200 inscrits habituels).





Un dispositif sanitaire strict

La société organisatrice Sport plus a dû se retrousser les manches. En très peu de temps, les lieux ont été choisis en fonction des critères sanitaires. La grande nouveauté de cette année concerne une zone de départ fermée, où les participants devront répondre à certains critères: