Le JC Cortaillod féminin et masculin dans le tour final

Un succès malgré les défaites pour le JC Cortaillod. Samedi se déroulait le dernier tour des championnats féminin et masculin par équipe de judo.



À domicile, les Carcoises ont perdu leurs matches contre le JC Uster et Yverdon sur le même score de 8-2. La rencontre face au Team Bienne-Lyss était plus serrée. Les Neuchâteloises ont perdu 6-4 mais engrangé un point de défense important. Elles ont également gagné par forfait 10-0 contre le JC Nippon Saint-Gall. Le JC Cortaillod féminin termine donc 3e et affrontera le JC Uster en demi-finale.