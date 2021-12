Coupe de Suisse de judo à Neuchâtel

Effervescence de retour sur les tatamis. Le Judo club Cortaillod-Neuchâtel organise samedi et dimanche à la salle de La Riveraine la Coupe de Suisse féminine et masculine. Il s’agit d’une première : cette manifestation majeure remplace effet les championnats de Suisse interclubs qui s’étalent sur une saison complète et dont les deux dernières éditions ont été annulées en raison de la pandémie.

L’organisation de cet événement a causé bien des soucis logistiques au JC Cortaillod et à sa directrice technique Désirée Gabriel. Ces inquiétudes sont liées à la situation sanitaire. Il n’est en effet pas toujours aisé de mettre en place un concept de protection, au moment d’accueillir quelque 500 judokas, lorsque les restrictions sanitaires évoluent