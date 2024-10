Pour ses 50 ans, le Judo Club de Cortaillod s’offre un champion du monde

Qu’ils soient ceinture verte ou ceinture noire, les judokas présents ce samedi à la salle de sports de la Juliette à Corcelles n’ont d’yeux que pour un seul homme : Joshiro Maruyama. Si ce nom ne dit probablement rien au public non-averti, dans le milieu du judo, ce Japonais de 31 ans est devenu un demi-dieu. Et pas seulement parce qu’il a été champion du monde (moins de 66kg) en 2019 et 2021. Techniquement, ce combattant est une référence. Sa présence en Europe est rare. Et pour fêter ses 50 ans, le club de Cotaillod a fait venir Joshiro Maruyama et sa famille pour que le maître distille ses précieux conseils lors d’une masterclass. Succès total : ses entraînements ont été suivis ce week-end par 320 judokas venus de toute la Suisse et même au-delà.





« Quelqu'un de très attachant »

« C’est une longue histoire », raconte Stéphane Guye, le président du Judo Club Cortaillod. « Ce garçon vient de l’université de Tenri (Japon). Mon professeur est issu de cette université. Nous avons rencontré Maruyama quand il était étudiant. Nous étions avec le club sur place en 2013. C’est un technicien hors pair et quelqu’un de très attachant. »