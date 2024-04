Le Judo Club Cortaillod-Neuchâtel de retour sur les tatamis

C’est dans l’adversité que l’on devient plus fort et le JC Cortaillod-Neuchâtel en est conscient. Pour ses judokas, la saison de Ligue Nationale A de Judo reprend, samedi, en Argovie. A l’heure de retrouver les tatamis, le directeur sportif du club Stéphane Guye annonce « une saison compliquée ». Éliminés l’an dernier de la course au Final Four, les Neuchâtelois auront fort à faire pour tenter de réaliser une meilleure performance cette saison et joueront le maintien dans l’élite en 2024. Pour cela, l’équipe a été renforcée, et une deuxième formation de jeunes a été inscrite en championnat de 1re ligue. Les équipes doivent progresser et Stéphane Guye le rappelle : « Il ne faut pas brûler les étapes ».