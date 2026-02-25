Patience et stabilité pour le Judo Club Cortaillod-Neuchâtel

Les tatamis sont prêts à vibrer à nouveau. Le Judo Club Cortaillod-Neuchâtel va commencer une nouvelle saison ces prochains jours. Les dames seront les premières à entrer en lice, dès samedi, contre le Team Fribourg-Genève. Toujours en Ligue nationale A, la première équipe féminine va découvrir une nouvelle formule de championnat. Cette année, l’élite du judo suisse sera séparée en deux groupes, est et ouest, dont les premières formations se disputeront ensuite le titre national en fin de saison.

Ce nouveau format n’avantagera pas forcément la formation neuchâteloise. Dans le groupe ouest, la concurrence s’annonce féroce. « Il y a déjà l’équipe de Lausanne, championne suisse depuis plusieurs années. Et puis la région francophone est vraiment très dense », explique le directeur général du JC Cortaillod-Neuchâtel, Stéphane Guye. Dans ces conditions, l’objectif n’est pas de viser les premières places : « Notre équipe est jeune. Il faut du temps et de la patience pour que tout se mette en place », ajoute-t-il.