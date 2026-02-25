Patience et stabilité pour le Judo Club Cortaillod-Neuchâtel

Le JC Cortaillod-Neuchâtel est prêt à en découdre. La première équipe féminine du club entame sa saison de Ligue nationale A ce samedi. Les ambitions restent mesurées pour un effectif encore jeune.
Les tatamis sont prêts à vibrer à nouveau. Le Judo Club Cortaillod-Neuchâtel va commencer une nouvelle saison ces prochains jours. Les dames seront les premières à entrer en lice, dès samedi, contre le Team Fribourg-Genève. Toujours en Ligue nationale A, la première équipe féminine va découvrir une nouvelle formule de championnat. Cette année, l’élite du judo suisse sera séparée en deux groupes, est et ouest, dont les premières formations se disputeront ensuite le titre national en fin de saison.
Ce nouveau format n’avantagera pas forcément la formation neuchâteloise. Dans le groupe ouest, la concurrence s’annonce féroce. « Il y a déjà l’équipe de Lausanne, championne suisse depuis plusieurs années. Et puis la région francophone est vraiment très dense », explique le directeur général du JC Cortaillod-Neuchâtel, Stéphane Guye. Dans ces conditions, l’objectif n’est pas de viser les premières places : « Notre équipe est jeune. Il faut du temps et de la patience pour que tout se mette en place », ajoute-t-il.
Stéphane Guye : « Les talents sont là. On a confiance pour l’avenir. »
Les garçons en outsiders
Du côté des hommes, la première équipe commencera sa saison jeudi prochain, en 2e ligue, sur les tatamis de Pully. Après avoir refusé une montée en 1re ligue lors du dernier exercice, la formation neuchâteloise privilégie la stabilité et la patience avant de voir plus haut. « C’est mieux d’être dans une ligue adaptée plutôt que de monter et d’aller au casse-pipe », souligne Stéphane Guye.
« Si cette génération émerveille tout le monde, on fera le pas de monter. Mais n’allons pas trop vite. »
Au-delà des deux équipes phares, le Judo Club Cortaillod-Neuchâtel continue de former des dizaines de jeunes judokas. Actuellement, le club compte quelque 350 licenciés et estime que la dynamique est bonne. « Le judo se porte bien, on a toujours du monde qui vient frapper à la porte, donc je suis confiant pour la suite », conclut Stéphane Guye. /gjo