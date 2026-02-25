Patience et stabilité pour le Judo Club Cortaillod-Neuchâtel

Le JC Cortaillod-Neuchâtel est prêt à en découdre. La première équipe féminine du club entame ...
Patience et stabilité pour le Judo Club Cortaillod-Neuchâtel

Le JC Cortaillod-Neuchâtel est prêt à en découdre. La première équipe féminine du club entame sa saison de Ligue nationale A ce samedi. Les ambitions restent mesurées pour un effectif encore jeune.

Le Judo Club Cortaillod-Neuchâtel va reprendre la compétition ce samedi. (photo d'archives : JC Cortaillod-Neuchâtel) Le Judo Club Cortaillod-Neuchâtel va reprendre la compétition ce samedi. (photo d'archives : JC Cortaillod-Neuchâtel)

Les tatamis sont prêts à vibrer à nouveau. Le Judo Club Cortaillod-Neuchâtel va commencer une nouvelle saison ces prochains jours. Les dames seront les premières à entrer en lice, dès samedi, contre le Team Fribourg-Genève. Toujours en Ligue nationale A, la première équipe féminine va découvrir une nouvelle formule de championnat. Cette année, l’élite du judo suisse sera séparée en deux groupes, est et ouest, dont les premières formations se disputeront ensuite le titre national en fin de saison.

Ce nouveau format n’avantagera pas forcément la formation neuchâteloise. Dans le groupe ouest, la concurrence s’annonce féroce. « Il y a déjà l’équipe de Lausanne, championne suisse depuis plusieurs années. Et puis la région francophone est vraiment très dense », explique le directeur général du JC Cortaillod-Neuchâtel, Stéphane Guye. Dans ces conditions, l’objectif n’est pas de viser les premières places : « Notre équipe est jeune. Il faut du temps et de la patience pour que tout se mette en place », ajoute-t-il.

Stéphane Guye : « Les talents sont là. On a confiance pour l’avenir. »

Ecouter le son

Les garçons en outsiders

Du côté des hommes, la première équipe commencera sa saison jeudi prochain, en 2e ligue, sur les tatamis de Pully. Après avoir refusé une montée en 1re ligue lors du dernier exercice, la formation neuchâteloise privilégie la stabilité et la patience avant de voir plus haut. « C’est mieux d’être dans une ligue adaptée plutôt que de monter et d’aller au casse-pipe », souligne Stéphane Guye.

« Si cette génération émerveille tout le monde, on fera le pas de monter. Mais n’allons pas trop vite. »

Ecouter le son

Au-delà des deux équipes phares, le Judo Club Cortaillod-Neuchâtel continue de former des dizaines de jeunes judokas. Actuellement, le club compte quelque 350 licenciés et estime que la dynamique est bonne. « Le judo se porte bien, on a toujours du monde qui vient frapper à la porte, donc je suis confiant pour la suite », conclut Stéphane Guye. /gjo


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Des produits dopants saisis, le lien avec le sport suisse à l'étude

Des produits dopants saisis, le lien avec le sport suisse à l'étude

Autres sports    Actualisé le 25.02.2026 - 12:37

Des audiences records pour la RTS pendant les JO

Des audiences records pour la RTS pendant les JO

Autres sports    Actualisé le 25.02.2026 - 10:13

La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri

La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri

Autres sports    Actualisé le 24.02.2026 - 22:35

Les Jeux de Milan-Cortina sont officiellement clos

Les Jeux de Milan-Cortina sont officiellement clos

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:18

Articles les plus lus

Les Jeux de Milan-Cortina sont officiellement clos

Les Jeux de Milan-Cortina sont officiellement clos

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:18

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:18

La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri

La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri

Autres sports    Actualisé le 24.02.2026 - 22:35

Des audiences records pour la RTS pendant les JO

Des audiences records pour la RTS pendant les JO

Autres sports    Actualisé le 25.02.2026 - 10:13

Les Jeux de Milan-Cortina sont officiellement clos

Les Jeux de Milan-Cortina sont officiellement clos

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:18

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:18

Exploit de Nadja Kälin qui se pare de bronze sur 50 km

Exploit de Nadja Kälin qui se pare de bronze sur 50 km

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:33

La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri

La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri

Autres sports    Actualisé le 24.02.2026 - 22:35

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:18

JO: taux de remplissage élevé lors des épreuves (organisateurs)

JO: taux de remplissage élevé lors des épreuves (organisateurs)

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:19

Exploit de Nadja Kälin qui se pare de bronze sur 50 km

Exploit de Nadja Kälin qui se pare de bronze sur 50 km

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:33

Médaille suisse en bob à quatre

Médaille suisse en bob à quatre

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:34