Feu vert à la phase de normalisation mais maintien des mesures

Le gouvernement estime mercredi que toutes les personnes souhaitant se faire vacciner ont pu le faire. Dans la phase de normalisation, qui suit celle de la stabilisation, la protection de la population non vaccinée n'est plus la priorité. Cette nouvelle phase est synonyme d'un renforcement de la responsabilité individuelle.

La situation épidémiologique en Suisse est bonne, même si les cas et les hospitalisations augmentent. La phase de normalisation ne prévoit normalement plus de mesures strictes, car elles limiteraient trop les personnes vaccinées et guéries dans leurs activités sociales et économiques.

Mais l'évolution demeure incertaine en raison du variant Delta plus contagieux et des retours de vacances, juge le Conseil fédéral. Il a donc décidé de maintenir les mesures restantes, comme par exemple le port du masque à l'intérieur et dans les transports publics ainsi que la présentation du certificat Covid dans les grandes manifestations et les discothèques.





Dépistage du personnel non vacciné

Par ailleurs, la stratégie de dépistage reste importante, selon le Conseil fédéral. Les tests répétés dans les écoles, les entreprises et les établissements de soins continueront d'être financés par la Confédération. Le gouvernement demande en outre de rendre obligatoires les tests répétés du personnel non vacciné des établissements de soins et des EMS pour protéger les personnes vulnérables.

Dès le 1er octobre, le dépistage des personnes asymptomatiques ne sera plus gratuit. De plus, les cinq autotests par mois seront aussi payants pour les personnes non vaccinées ou non guéries, à l'exception des enfants jusqu'à 12 ans et des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner.

Le gouvernement propose encore que les personnes sans symptômes puissent, à leurs frais, désormais participer individuellement à des tests PCR salivaires groupés (pool). Si le test est négatif, la personne recevra un certificat.





Nouvelle campagne pour la vaccination

Enfin, le Conseil fédéral mise toujours sur la vaccination. La Confédération lancera une nouvelle campagne d'information dès la semaine prochaine à destination des personnes encore non vaccinées.

Par ailleurs, il a été décidé de prolonger jusqu'au 30 septembre l'augmentation temporaire fixée jusqu'à fin juin du forfait que reçoivent les cabinets médicaux pour chaque vaccination, qui s'élève à 24,50 francs.

Le gouvernement met ces mesures en consultation et prendra sa décision le 25 août. Il procédera en outre à une nouvelle évaluation de la situation le 1er septembre, lorsque les conséquences des retours de vacances seront mieux visibles. /ats-vre