Le lac des Brenets attend impatiemment la pluie

Si les pluies ne viennent pas prochainement alimenter le cours d’eau, il se pourrait que d’ici une dizaine de jours les croisières au départ des Brenets doivent être raccourcies en une simple boucle sur le bassin à proximité du saut du Doubs. Il faudra alors organiser des minibus pour transporter les gens sur le site.

Observateur avisé du Doubs depuis son enfance, Yvan Durig relève les données depuis de nombreuses années. Son père le faisait avant lui. Les statistiques montrent que traditionnellement, la rivière déborde le 15 juin et le 15 août. Cette année, ça n’a pas été le cas, en tout cas à l’aube de l’été.