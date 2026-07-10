Émission spéciale Coupe du monde : Pierre Thévenaz au Lobby Bar

L’équipe de Suisse de football veut écrire une nouvelle page de son histoire. Elle a l’occasion de se qualifier pour la première fois pour les demi-finales d’une Coupe du monde dimanche matin contre l’Argentine. Pour parler de ce duel tant attendu, notre émission spéciale s’installe au Lobby Bar à Neuchâtel en compagnie de notre consultant Pierre Thévenaz.
L’équipe de Suisse poursuit son rêve en Coupe du monde. Après avoir atteint pour la première fois les quarts de finale de la compétition depuis 1954, elle affrontera l’Argentine, tenante du titre, dimanche à 3h du matin, heure suisse, à Kansas City. Face à Lionel Messi et ses coéquipiers, la Suisse pourra compter sur sa solidité défensive, son collectif et une confiance renforcée après avoir éliminé la Colombie aux tirs au but en huitièmes de finale.
Avant ce duel tant attendu, nous faisons le point sur le parcours exceptionnel de la Nati jusqu’ici avec notre expert du jour, Pierre Thévenaz, ancien défenseur de Neuchâtel Xamax dans les années 1980. Ensemble, nous revenons sur les clés de la réussite helvétique depuis le début de cette Coupe du monde : la solidité défensive, la force mentale, les joueurs qui se sont révélés et les raisons qui permettent aujourd'hui à la Suisse de rêver plus grand. La Nati a-t-elle franchi un cap sur la scène internationale ? Autant de questions au cœur de cette interview consacrée au plus grand défi de la sélection helvétique.
Pierre Thévenaz se projette sur ce choc face au champion du monde. Quelle stratégie la Nati devra-t-elle adopter ? Comment limiter l'influence de Lionel Messi ? Quels seront les points forts et les faiblesses de l'Albiceleste ? L'ancien défenseur de Neuchâtel Xamax évoque également ce que représenterait une qualification historique en demi-finale pour le football suisse.
Qui pour accompagner la France dans le dernier carré ?
Les quarts de finale de la Coupe du monde ont été lancés jeudi soir. Retour sur la démonstration de la France face au Maroc et projection sur les affiches Espagne-Belgique vendredi soir et Norvège-Angleterre samedi soir. Un tour d'horizon complet de l'actualité de la compétition avec Pierre Thévenaz.
Parole aux fanzones
Ce match contre l’Argentine se jouera à un horaire complètement inhabituel. Des autorisations spéciales étaient nécessaires pour diffuser cette rencontre en public. Le Lobby Bar, situé au stade de La Maladière, accueillera les noctambules dès 2h30 dimanche. Comment un établissement vit-il une Coupe du monde aux horaires parfois décalés ? Le patron du Lobby Florian Truffer nous ouvre les portes des coulisses de l'événement. Une plongée dans le quotidien d'un lieu qui vit au rythme du football depuis le début du Mondial.
Suisse-Argentine, quart de finale de la Coupe du monde 2026, c’est dimanche à 3h du matin, heure suisse. /jpp