Émission spéciale Coupe du monde : Pierre Thévenaz au Lobby Bar

L’équipe de Suisse poursuit son rêve en Coupe du monde. Après avoir atteint pour la première fois les quarts de finale de la compétition depuis 1954, elle affrontera l’Argentine, tenante du titre, dimanche à 3h du matin, heure suisse, à Kansas City. Face à Lionel Messi et ses coéquipiers, la Suisse pourra compter sur sa solidité défensive, son collectif et une confiance renforcée après avoir éliminé la Colombie aux tirs au but en huitièmes de finale.

Avant ce duel tant attendu, nous faisons le point sur le parcours exceptionnel de la Nati jusqu’ici avec notre expert du jour, Pierre Thévenaz, ancien défenseur de Neuchâtel Xamax dans les années 1980. Ensemble, nous revenons sur les clés de la réussite helvétique depuis le début de cette Coupe du monde : la solidité défensive, la force mentale, les joueurs qui se sont révélés et les raisons qui permettent aujourd'hui à la Suisse de rêver plus grand. La Nati a-t-elle franchi un cap sur la scène internationale ? Autant de questions au cœur de cette interview consacrée au plus grand défi de la sélection helvétique.