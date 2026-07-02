Émission spéciale Coupe du monde : Pascal Oppliger à Salavaux

La Suisse veut franchir un nouveau cap à la Coupe du monde de football. La troupe de Murat Yakin affronte l’Algérie vendredi matin à Vancouver en 16e de finale de la compétition. Après avoir terminé la phase de poule en tête de son groupe, la Nati s’avance avec de sérieuses ambitions de victoires face à la formation de son ancien sélectionneur, Vladimir Petkovic. Pour analyser ce duel, RTN vous propose une émission spéciale ce jeudi de 17h à 18h en direct de l’Autonova Fanzone de Salavaux avec notre expert, le directeur du football à Neuchâtel Xamax, Pascal Oppliger.