Émission spéciale Coupe du monde : Pascal Oppliger à Salavaux

L’équipe de Suisse de football peut écrire une page de son histoire. Elle défie l’Algérie vendredi ...
Émission spéciale Coupe du monde : Pascal Oppliger à Salavaux

L’équipe de Suisse de football peut écrire une page de son histoire. Elle défie l’Algérie vendredi matin à Vancouver en 16e de finale de la Coupe du monde. Ce jeudi, notre émission spéciale en direct de l’Autonova Fanzone de Salavaux se plonge dans ce duel très attendu, mais aussi dans l’actualité de ce Mondial avec notre expert, Pascal Oppliger.

L'équipe de Suisse de football a les armes pour passer l'obstacle des 16es de finale. (Photo : Keystone/Peter Klaunzer) L'équipe de Suisse de football a les armes pour passer l'obstacle des 16es de finale. (Photo : Keystone/Peter Klaunzer)

La Suisse veut franchir un nouveau cap à la Coupe du monde de football. La troupe de Murat Yakin affronte l’Algérie vendredi matin à Vancouver en 16e de finale de la compétition. Après avoir terminé la phase de poule en tête de son groupe, la Nati s’avance avec de sérieuses ambitions de victoires face à la formation de son ancien sélectionneur, Vladimir Petkovic. Pour analyser ce duel, RTN vous propose une émission spéciale ce jeudi de 17h à 18h en direct de l’Autonova Fanzone de Salavaux avec notre expert, le directeur du football à Neuchâtel Xamax, Pascal Oppliger.

Éviter le piège

Si les supporters suisses ont le droit d’y croire avant cette rencontre face à l’Algérie, ils se rappellent sans doute des crève-cœurs successifs et des éliminations en huitièmes de finale en 1994, 2006, 2014, 2018 et 2022. Alors la Suisse est-elle prête pour passer, enfin, un match à élimination directe ? Oui, si l’on en croit le sélectionneur Murat Yakin en conférence de presse qui souligne au passage que la Nati devra se montrer particulièrement attentive défensivement face à la technique des Algériens.

Des outsiders qui tombent

En attendant impatiemment la rencontre de la Nati, le public helvétique a déjà pu suivre plus de la moitié des 16es de finale de ce Mondial. Avec une observation : les rencontres sont particulièrement accrochées. Si les Pays-Bas et l’Allemagne ont déjà pris la porte, la Belgique et l’Angleterre ont échappé d’un rien à l’élimination. Une preuve que le niveau se resserre entre favoris et outsiders.

Parole aux fanzones

Tout au long de cette Coupe du monde, de nombreuses fanzones accueillent les amoureux du ballon rond. Ce mercredi, RTN rend donc visite à l’Autonova Fanzone de Salavaux. Rencontre avec l’organisatrice de cette fanzone, Denise Maibach, dans notre émission spéciale.

Et pour vous faire vivre au mieux ce duel à venir vendredi matin en 16e de finale de la Coupe du monde entre l’Algérie et la Suisse, RTN organise une Matinale spéciale en direct de l’Autonova fanzone de Salavaux dès 5h du matin. Ambiance, réactions, directs, jeux, tous les buts, ne manquez rien de cette rencontre de la Nati en écoutant RTN. /gjo


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