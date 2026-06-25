Une détermination décuplée dès les 16es de finale

Sans être flamboyante, la Suisse a peu souffert

Ruben Vargas et Johan Manzambi ont marqué les deux buts pour la Suisse. En ce qui concerne le second, Laurent Walthert relève qu’il a une maturité incroyable pour son jeune âge. Et Murat Yakin aura de la peine à s’en passer en équipe de Suisse « parce qu’il a une fougue, une envie d’aller de l’avant, il est capable de marquer des buts, de faire des passes décisives, de défendre, de s’investir. » Pour Laurent Walthert, il ne fait aucun doute que lors du prochain mercato, après la Coupe du monde « c’est un joueur qui vaudra son pesant d’or et que probablement quelques gros clubs européens vont essayer de s’arracher. »

Laurent Walthert retient de cette phase de groupe que même si la Suisse n’a pas été flamboyante, elle a peu souffert. L’ancien gardien « rouge et noir » relève qu’il ne faut pas oublier que la compétition dure quasiment un mois, avec des changements d’horaire, de stades, d’hôtels, de fuseaux horaires. « Et il y a d’autres grandes nations qui peinent aussi dans cette compétition. » Quand les matches à élimination directe vont commencer, « on verra un autre degré de compétition où chaque erreur ou chaque but peut être crucial. Dès les 16es, on aura le visage d’une équipe de Suisse avec une motivation et une détermination encore décuplée. »

La Suisse joue son 16e de finale vendredi 3 juillet dès 5h en Suisse. /sma-gjo