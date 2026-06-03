Fouilles à Colombier : « On ne s’attendait pas à autant »

Depuis le début des fouilles archéologiques sur le chantier de la rue du Château à Colombier ...
Fouilles à Colombier : « On ne s’attendait pas à autant »

Depuis le début des fouilles archéologiques sur le chantier de la rue du Château à Colombier, les spécialistes ont déjà trouvé environ 150 squelettes. Des trouvailles prévisibles, mais pas forcément attendues aussi nombreuses, estime l’archéologue cantonale Sonia Wüthrich.

Sonia Wüthrich est revenue sur les trouvailles archéologiques à Colombier ce mercredi dans « La Matinale ». Sonia Wüthrich est revenue sur les trouvailles archéologiques à Colombier ce mercredi dans « La Matinale ».

Les sols de Colombier regorgent de surprises ! Alors que les services cantonaux de l’archéologie travaillent actuellement du côté du Château, où une villa gallo-romaine a été mise au jour, ils ont déjà fait de nombreuses trouvailles depuis janvier. Sur la rue du centre du village, au niveau du temple, quelque 150 squelettes ont été découverts. « On pouvait s’attendre à avoir des squelettes dans le sens que le temple actuel a été édifié au 19e siècle à l’emplacement d’une ancienne église médiévale », raconte Sonia Wüthrich, précisant qu’à l’époque, les cimetières étaient construits à côté des lieux de culte. « Mais peut-être pas autant, on ne savait pas qu’on avait une population aussi nombreuse à Colombier durant le Moyen-Âge », poursuit l’archéologue cantonale dans « La Matinale » ce mercredi. C’est aussi la manière dont étaient répartis ces squelettes sous terre qui a surpris : « Ce qu’on a pu observer, c’est qu’à chaque fois qu’on creusait une nouvelle sépulture, il y avait déjà une tombe précédente. Il y avait quand même un respect des tombes plus anciennes donc ils les repoussaient : on retrouve les tombes en place, avec toute la connexion anatomique, et puis des tas d’ossements qu’ils avaient mis de côté », relève Sonia Wüthrich.

Mais que va-t-il advenir à présent de tous ces ossements ? « L’idée c’est vraiment de documenter », répond Sonia Wüthrich. « Après coup, l’idée sera quand même de faire une étude de toute cette population de Colombier », conclut l’archéologue cantonale, qui n’exclut pas de retrouver encore d’autres squelettes lorsque le chantier remontera depuis le Château en direction du temple. /lgn


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

GastroNeuchâtel : 125 ans, mais une passion intacte

GastroNeuchâtel : 125 ans, mais une passion intacte

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 11:00

Centrale solaire sur rails : bilan très positif après un an d’exploitation

Centrale solaire sur rails : bilan très positif après un an d’exploitation

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 10:00

« Faites-nous rire » : Quand l’été tourne à la garden-party de l’enfer pour Nathalie Devantay

« Faites-nous rire » : Quand l’été tourne à la garden-party de l’enfer pour Nathalie Devantay

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 09:41

Changement à la tête du POP neuchâtelois

Changement à la tête du POP neuchâtelois

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 16:52

Articles les plus lus