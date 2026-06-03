Fouilles à Colombier : « On ne s’attendait pas à autant »

Les sols de Colombier regorgent de surprises ! Alors que les services cantonaux de l’archéologie travaillent actuellement du côté du Château, où une villa gallo-romaine a été mise au jour, ils ont déjà fait de nombreuses trouvailles depuis janvier. Sur la rue du centre du village, au niveau du temple, quelque 150 squelettes ont été découverts. « On pouvait s’attendre à avoir des squelettes dans le sens que le temple actuel a été édifié au 19e siècle à l’emplacement d’une ancienne église médiévale », raconte Sonia Wüthrich, précisant qu’à l’époque, les cimetières étaient construits à côté des lieux de culte. « Mais peut-être pas autant, on ne savait pas qu’on avait une population aussi nombreuse à Colombier durant le Moyen-Âge », poursuit l’archéologue cantonale dans « La Matinale » ce mercredi. C’est aussi la manière dont étaient répartis ces squelettes sous terre qui a surpris : « Ce qu’on a pu observer, c’est qu’à chaque fois qu’on creusait une nouvelle sépulture, il y avait déjà une tombe précédente. Il y avait quand même un respect des tombes plus anciennes donc ils les repoussaient : on retrouve les tombes en place, avec toute la connexion anatomique, et puis des tas d’ossements qu’ils avaient mis de côté », relève Sonia Wüthrich.