Fouilles à Colombier : des murs de la villa gallo-romaine font leur apparition

Les découvertes s’enchaînent sur le chantier de fouilles de Colombier. Depuis fin janvier, l’Office d’archéologie cantonale de Neuchâtel profite des travaux d’extension du réseau de chauffage à distance pour documenter des zones jusqu’ici inexplorées. Les archéologues ont déjà mis au jour environ 150 corps enterrés dans un ancien cimetière près du temple de Colombier. Les ossements ont été prélevés pour être étudiés de manière plus approfondie. L’une des dépouilles a été datée au carbone 14 ; une démarche qui situe le corps au 14e siècle, selon Sarah Paudex, archéologue et codirectrice de ce chantier de fouilles. Les squelettes étaient parfois enfouis sur cinq niveaux différents. « Ça indique que c’est un cimetière qui a été utilisé sur une très longue durée », explique Sarah Paudex.

Lors de ces fouilles menées près du temple, un bout du sous-sol de la villa gallo-romaine, qui occupait le site entre le Ier et le IVe siècle apr. J.-C., a aussi été retrouvé. Il s’agit de l’hypocauste, soit une portion du système de chauffage au sol qui se trouvait sous un pavillon.