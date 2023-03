Treytel recèle encore des trésors

Des plongeurs au chevet de la station néolithique de Treytel dans la baie de Bevaix. Depuis le 20 mars, le site fait l’objet d’investigations concernant son état de conservation. Il s’agit de voir si le patrimoine qu’il renferme subit l’érosion lacustre. Et le cas échéant, définir les mesures à mettre en œuvre afin d’en assurer l’intégrité.

L’opération est menée par le canton de Neuchâtel en collaboration avec l’État de Fribourg et la Fondation Octopus.

D’après les premiers indices, explique l’archéologue cantonale Sonia Wüthrich, il y a des éléments architecturaux en bois de chêne très bien conservés. Une découverte à double tranchant : cela apporte des éléments en plus dans la compréhension scientifique, mais il faudra redoubler de vigilance et prendre des mesures plus particulières pour préserver le site à long terme.