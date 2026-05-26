« Les Experts » : Les agents IA, ces nouveaux collègues numériques

Après les IA capables de rédiger un texte ou de répondre à une question, place désormais aux agents intelligents. Leur particularité : agir de manière autonome pour atteindre un objectif précis. Lire un e-mail, comprendre une demande client, retrouver des informations, préparer une réponse ou organiser un agenda… autant de tâches qu’un agent IA peut désormais exécuter presque seul. « On ne parle plus seulement d’un assistant qui génère du contenu, mais d’un système capable d’utiliser plusieurs outils et de prendre des initiatives », explique Raphaël Vallat, expert en cybersécurité. Une évolution qui pourrait profondément modifier l’organisation du travail dans les prochaines années.

Mais cette montée en puissance soulève aussi des questions importantes. Plus les agents IA gagnent en autonomie, plus les entreprises doivent être vigilantes sur les autorisations accordées. Accès aux données clients, envoi d’e-mails, modifications de documents ou gestion de fichiers sensibles : une mauvaise configuration ou une instruction mal interprétée peut rapidement avoir des conséquences concrètes. Pour Raphaël Vallat, une règle reste essentielle malgré les progrès technologiques : « l’IA prépare, l’humain valide ». Une manière de rappeler que si les outils deviennent toujours plus performants, la responsabilité finale doit continuer à rester humaine.





Les conseils de notre expert, Raphaël Vallat, responsable de siteweb.ch :

