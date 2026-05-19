Investissements énergétiques : des subventions plutôt que des déductions

Le Conseil d’État, l’UDC, le groupe PLR-Le Centre et le Parti Vert’libéral ont refusé fermement cette motion. Pour le député PVL Mauro Moruzzi, « c’est une faute politique majeure par rapport à la lutte climatique et les ambitions élevées du Canton en la matière, avec une neutralité carbone pour 2040. Jusqu’à maintenant, on a un système qui fonctionne avec trois piliers : la réglementation, les subventions et les déductions fiscales. Cette décision va à l’encontre des intérêts des petits propriétaires, mais aussi à l’encontre de l’entier de notre politique climatique. »