Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue à Bienne

La collection née d'une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet a attiré les foules ce ...
Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue à Bienne

La collection née d'une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet a attiré les foules ce samedi. A Bienne, plusieurs centaines de personnes ont attendu leur tour près du siège de Swatch. Les premières sont arrivées vendredi matin déjà.

Des centaines de personnes ont bravé le froid à Bienne. (Photo: Keystone / Anthony Anex) Des centaines de personnes ont bravé le froid à Bienne. (Photo: Keystone / Anthony Anex)

Des centaines de personnes se sont massées dès vendredi devant les boutiques Swatch en Suisse dans l'espoir de pouvoir acquérir samedi matin l'une des nouvelles montres «Royal Pop». Une collection née d'une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet. La cité Seelandaise n’a pas échappé à l’afflux d’amoureux d’horlogerie. A Bienne, plusieurs centaines de personnes ont convergé vers le «drive-thru» situé près du siège de Swatch. Les premières sont arrivées 24 heures à l'avance, dès 10h vendredi.

Nous étions aussi sur place ce samedi matin:

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De Zurich à Tokyo

Plus d'un millier de personnes se sont également rassemblées à Genève, a constaté un photographe de Keystone-ATS sur place. Elles se répartissaient dans les rues avoisinantes. La police était présente pour gérer la situation à l'extérieur du magasin. A Zurich également, environ 400 personnes ont fait la queue devant le magasin Swatch en début de matinée, a indiqué un responsable de la boutique. Face à l'afflux de clients, celle-ci a ouvert ses portes plus tôt que prévu. Le même enthousiasme s'est manifesté ailleurs dans le monde. Ainsi à Tokyo, quelque 200 passionnés ont fait la queue, certains depuis jeudi, pour obtenir l'une de ces montres, selon un photographe de l'agence EPA.

La collection réunit deux «icônes», la Royal Oak d'Audemars Piguet et la Pop de Swatch, célèbre pour ses couleurs et son design modulable dans les années 80, écrit l'horloger biennois sur son site. Elle se compose de huit montres de poche aux couleurs vives. Elle a été mise en vente samedi dans une sélection de boutiques avec, comme lors des précédentes collaborations, une limite d’achat d’une montre par personne, par boutique et par jour. Le prix est fixé entre 350 et 375 francs selon le modèle, mais les montres s'affichent déjà pour plus de 4000 francs sur des sites de revente en ligne, selon la presse. /mbe-ATS


 

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