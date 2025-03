Résultats en baisse pour le Swatch Group

Pas question pour autant de parler d’une crise pour le patron biennois, « nous n’avons pas de dettes, on a beaucoup de cash et un bilan qui est très fort », confie Nick Hayek qui avoue que le marché du groupe est en majorité porté par les États-Unis. Des chiffres records sont même franchis outre-Atlantique, notamment pour la marque Tissot. Omega, Longines ou encore Swatch connaissent aussi un bel accueil de la part des consommateurs américains. La menace d’augmentation des droits de douane, brandie par le président américain Donald Trump, n’effraie donc pas Nick Hayek qui pense même que cela « rend les produits encore plus désirables ».