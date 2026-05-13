Le Laténium retrace l'histoire des berges d'Hauterive

« Le passé n’attend pas », la nouvelle exposition du Laténium, à Hauterive, mêlera archives visuelles, témoignages et création sonore. Le tout pour raconter la transformation des rives, un paysage profondément remodelé, entre les fouilles archéologiques dans le cadre de la construction de l’autoroute jusqu’à l’inauguration du musée.

Ce chantier a non seulement été marqué par diverses découvertes historiques, mais également par les personnes ayant vécu ces travaux au plus près. Archéologues, architectes, riveraines et riverains, muséographes, restauratrices et restaurateurs témoignent de leur expérience ayant mené à la construction du plus grand musée archéologique de Suisse.





Une mémoire collective mise en voix

Au cœur du projet, un audioguide a été conçu à partir de témoignages, entre souvenirs de fouilles et anecdotes. Dans le communiqué de présentation, l’institution précise que « cette œuvre sonore est envisagée comme une déambulation qui accompagne le public tout au long du parcours de l’exposition ».

L’exposition prendra place en plein air, au bord de l’eau, pour célébrer le quart de siècle d’existence du Laténium. « L’audioguide ne documente pas seulement un chantier », poursuit le communiqué, « il restitue l’atmosphère d’une époque où fouilles archéologiques et naissance du musée se construisaient simultanément ».

Le vernissage est prévu le samedi 23 mai, dans le cadre de la Nuit des musées, entre 18h et 23h. Le programme complet de la Nuit et du Jour des musées est à retrouver ici. /comm-bla