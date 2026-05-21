« Le passé n’attend pas » au Laténium

L’autoroute a donné naissance au Laténium. Le musée d’archéologie neuchâtelois célèbre son quart de siècle cette année et profite de cet anniversaire, ainsi que de la Nuit des Musées, pour présenter sa nouvelle exposition « Le passé n’attend pas ». À découvrir dès samedi aux abords du Laténium, cette création retrace la manière dont l’institution a vu le jour.

L’exposition met notamment en lumière le lien entre la construction de l’autoroute A5 et l’inauguration du musée en 2001. « Au moment où les archéologues fouillent ce lieu dans les années 1980, ils n’ont pas nécessairement idée qu’un musée viendra ensuite s’y construire. C’est donc une succession de différentes étapes, qui ne sont pas forcément programmées à l’avance, qui permet de raconter tout ce qui s’est passé ici et de parler de la transformation du lieu, déclenchée d’abord par la construction de l’autoroute », explique Géraldine Delley, directrice adjointe et commissaire de l’exposition. Il faut aussi souligner que l’endroit où se trouve aujourd’hui le Laténium était autrefois une étendue d’eau. Cette zone faisait partie du lac de Neuchâtel avant son assèchement dans le cadre des travaux de l'autoroute A5.