Un incendie technique au Laténium. Le feu s’est déclaré ce lundi, mais a été rapidement circonscrit par un employé de l’établissement, indique la Police neuchâteloise. Le musée d’archéologie d’Hauterive étant fermé le lundi, seuls les employés ont dû être évacués. Les sapeurs-pompiers du DPS de Neuchâtel sont intervenus avec cinq engins et deux véhicules afin de ventiler le bâtiment. Le communiqué précise que l’inspectorat de l’ECAP s’est également rendu sur place.

Personne n’a été blessé dans l’incendie et aucun dommage aux collections n’a été constaté. Mais des travaux de nettoyages sont à présent nécessaires. Ainsi, le Laténium restera fermé quelques jours. C’est le musée qui communiquera sur sa réouverture sur son site. Une enquête a été ouverte par la Police neuchâteloise afin de faire la lumière sur les circonstances de cet incendie. /comm-lgn