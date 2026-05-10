Le collège des Parcs se dévoile au public

C’est sur l’air musical de Beethoven « L’hymne à la joie », interprété par les élèves de la 1ère à la 8e année, que le public a été accueilli ce samedi au collège des Parcs à Neuchâtel. Construit en 1914, le bâtiment a subi d’importantes rénovations depuis l’été 2022. Les visiteurs ont pu découvrir la réalisation des bureaux neuchâtelois Ad’A architecture et Stoa architectes, qui ont dû respecter la valeur patrimoniale des lieux. Le collège répond désormais à tous les besoins pédagogiques actuels avec l’installation d’infrastructures numériques notamment. Du point de vue écologique, le toit de la bâtisse est recouvert de plus de 16'000 tuiles solaires, dépassant même ses besoins énergétiques. Le coût total de ce chantier, qui s’apparente à l’un des plus importants pour la Ville de Neuchâtel ces dernières années, s’élève à 45 millions de francs.

Les autorités politiques ont marqué ce samedi officiellement le début de la nouvelle ère de ce lieu. Dans son discours, la responsable du Dicastère du développement territorial, du logement et des bâtiments, Violaine Blétry-de Montmollin se réjouit du projet qui a réussi à faire « dialoguer l’héritage du passé avec les ambitions de l’avenir ». Elle souligne notamment l’une des prouesses, alors cachée sous les pieds des visiteurs: deux salles de sport ont été creusées à proximité directe du bâtiment historique. « Certains parlaient presque d’un gigantesque bac à sable au cœur du quartier », se remémore-t-elle en parlant de la vue du chantier depuis les classes.