Le collège des Parcs se dévoile au public

Des portes ouvertes étaient organisées ce samedi dans le bâtiment centenaire qui a subi d’importantes rénovations. L’occasion pour les parents et d’anciens élèves de redécouvrir ces lieux transformés et remplis d’histoire.
C’est sur l’air musical de Beethoven « L’hymne à la joie », interprété par les élèves de la 1ère à la 8e année, que le public a été accueilli ce samedi au collège des Parcs à Neuchâtel. Construit en 1914, le bâtiment a subi d’importantes rénovations depuis l’été 2022. Les visiteurs ont pu découvrir la réalisation des bureaux neuchâtelois Ad’A architecture et Stoa architectes, qui ont dû respecter la valeur patrimoniale des lieux. Le collège répond désormais à tous les besoins pédagogiques actuels avec l’installation d’infrastructures numériques notamment. Du point de vue écologique, le toit de la bâtisse est recouvert de plus de 16'000 tuiles solaires, dépassant même ses besoins énergétiques. Le coût total de ce chantier, qui s’apparente à l’un des plus importants pour la Ville de Neuchâtel ces dernières années, s’élève à 45 millions de francs.
Les autorités politiques ont marqué ce samedi officiellement le début de la nouvelle ère de ce lieu. Dans son discours, la responsable du Dicastère du développement territorial, du logement et des bâtiments, Violaine Blétry-de Montmollin se réjouit du projet qui a réussi à faire « dialoguer l’héritage du passé avec les ambitions de l’avenir ». Elle souligne notamment l’une des prouesses, alors cachée sous les pieds des visiteurs: deux salles de sport ont été creusées à proximité directe du bâtiment historique. « Certains parlaient presque d’un gigantesque bac à sable au cœur du quartier », se remémore-t-elle en parlant de la vue du chantier depuis les classes.
Violaine Blétry-de Montmollin : « Un ouvrage impressionnant. »
Un projet salué
Les plus de 400 élèves et la quarantaine d’enseignants ont déjà pu prendre possession de ces bâtiments depuis la rentrée d’août dernier. Xavier Humair, directeur du Centre scolaire des Terreaux, a salué les travaux qui plongent le collège dans « une nouvelle étape de son histoire – plus moderne, plus ouvert, mais fidèle à ce qu’il a toujours été ». Près d’un an après le réemménagement, le corps enseignant tire un premier bilan très positif. Un nouvel édifice a aussi été construit à la place de l’ancienne et vétuste salle de sport au nord. Huit nouvelles classes ont été créées pour les plus jeunes avec notamment des balcons. Une enseignante, qui a souhaité garder l'anonymat, nous affirme que cela permet d’avoir « une plus grande salle de classe » en créant « un espace où on peut bouger ». Trampoline, slackline ou encore tapis, les élèves ont tout de suite apprécié ces nouvelles infrastructures protégées par un filet.
Une enseignante : « C’est génial ! »
Ce samedi, les enfants avaient préparé un jeu de « Cherche et trouve » pour permettre aux visiteurs de se familiariser avec les lieux. Parmi les curieux, des parents, des voisins du quartier ou encore des anciens élèves. Madame Pittet (anciennement Peter) a été élève, puis enseignante au collège des Parcs pendant sept ans. Revenir dans le collège qu’elle qualifiait d’« austère » lui éveille de nombreux souvenirs. Elle constate que le bâtiment a été « super bien transformé » et nous confie son envie de presque revenir y enseigner.
Madame Pittet : « On se rend compte de l’évolution qu’il y a eu. »
Autre nouveauté : la structure parascolaire « Le Serpentin » a aussi pris ses quartiers dans le collège, à la place de l’appartement du concierge qui habite désormais ailleurs. Cette synergie permet une meilleure collaboration avec les enseignants. Cela bénéficie aussi aux élèves qui avaient été relogés en partie au collège des Sablons durant les travaux.
Nilavan, élève de cinquième année, souligne notamment l’augmentation de l’« espace de stockage » et est « assez content » de la cour de récréation qui a été végétalisée et parsemée d’œuvres issues du pourcent culturel. Son camarade Alessandro confirme, même s’il aurait « préféré l’herbe » aux graviers qui ne font pas l’unanimité chez les visiteurs. /ewa