Le collège des Parcs est prêt pour la rentrée

Pour le moment, les deux salles de gymnastique semi-enterrées, construites sous la cour au sud, ne sont pas encore accessibles. Elles le seront dès la reprise après les vacances d’automne. Dans l’intervalle, les cours de sports seront donnés en extérieur et la Ville a donné un accès total aux piscines pour toutes les classes.

Les cours des deux bâtiments sont encore en chantier et devraient, elles aussi, être prêtes et végétalisées pour cet automne.