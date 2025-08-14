Le collège des Parcs est prêt pour la rentrée

Après trois ans de travaux, le collège des Parcs, agrandi et rénové, accueillera à nouveau des élèves dès lundi. Un soulagement pour les autorités de voir l’un des plus importants chantiers de la Ville de Neuchâtel terminé.
Plus de 20'000 enfants vont reprendre le chemin de l’école lundi. Une rentrée qui se fera sans téléphones portables et montres connectées. Et pour 430 élèves à Neuchâtel, elle se fera surtout dans un tout nouvel écrin : le collège des Parcs rénové et agrandi ! Les travaux avaient été repoussés à plusieurs reprises en raison du Covid-19 et avaient finalement démarré en 2022. Tous les élèves avaient alors été déplacés soit dans le collège des Sablons, soit dans un bâtiment modulaire à Beauregard. La bâtisse centenaire a été complètement rénovée, en gardant l’aspect d’autrefois. Et au nord a été construit un nouveau bâtiment. Un chantier de grande ampleur et surtout l’un des plus importants de la Ville de Neuchâtel, avec un coût total de 45 millions de francs. Le chantier a mobilisé près de 100 entreprises et mandataires, dont 60% sont neuchâtelois. C’est donc avec une grande satisfaction et fierté que Nicole Baur, conseillère communale en charge du dicastère de la formation, la famille, les sports et la santé, a présenté à la presse le résultat ce jeudi.
Nicole Baur : « Vraiment soulagée et très reconnaissante. »
Le bâtiment construit en 1914 a été complètement rénové, mais dans le respect de son architecture d’origine. Les décorations intérieures et les encadrements des portes notamment ont été restaurés avec minutie.
Dans la cour nord, un nouveau collège est sorti de terre. Il abritera les petites classes de 1re et 2e année et leur offrira de grands espaces, ainsi que des balcons.
Pour le moment, les deux salles de gymnastique semi-enterrées, construites sous la cour au sud, ne sont pas encore accessibles. Elles le seront dès la reprise après les vacances d’automne. Dans l’intervalle, les cours de sports seront donnés en extérieur et la Ville a donné un accès total aux piscines pour toutes les classes.
Les cours des deux bâtiments sont encore en chantier et devraient, elles aussi, être prêtes et végétalisées pour cet automne.
Deux déménagements et une installation dans des travaux
Pendant la durée des travaux, les élèves du collège des Parcs ont été déplacés entre un bâtiment modulaire à Beauregard et l’établissement des Sablons. Les enseignants ont donc été « courageux », déclare Xavier Humair. Le directeur du Centre scolaire des Terreaux a tenu a souligné l’implication des professeurs, qui ont dû « ressortir tout le matériel et aménager les classes dans une période courte et avec des travaux qui continuent. »
Xavier Humair : « Je pense qu’ils sont impatients ! »
Puisque les élèves rejoignent leur collège des Parcs flambant neuf dès lundi, le bâtiment modulaire de Beauregard sera utilisé par des classes des Charmettes et provisoirement pour stocker des archives de la Ville provenant de la bibliothèque publique et universitaires durant les travaux du Collège latin. Le collège des Sablons pourra de son côté être transformé en auberge de jeunesse dès à présent.
Nicole Baur : « Le collège des Sablons sera destiné à être transformé en auberge de jeunesse, enfin ! »
/lgn