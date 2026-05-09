La Fête de la danse met La Chaux-de-Fonds en mouvement

La Fête de la danse prend de l’ampleur à La Chaux-de-Fonds. Plusieurs événements sont au programme ce week-end dans la Métropole horlogère, de même qu’à Neuchâtel et dans le reste de la Suisse. ADN Danse-Neuchâtel a repris la coordination de la manifestation à La Chaux-de-Fonds dans le but de lui donner un nouvel élan.
Une parade est prévue ce samedi dès 11h devant le Centre de culture ABC, assurée par un gang de filles du Théâtre de l’extrême.
Le public pourra ensuite participer à des ateliers d’initiation à la bachata, au breakdance ou à la danse classique ce samedi après-midi dès 13 heures au Conservatoire de musique neuchâtelois. La soirée de samedi alliera cinéma et danse à l’ABC, avec la projection du film « Le Bal », d’Ettore Scola, suivi d’un bal dansant contemporain animé par le chorégraphe et DJ Frank Micheletti, ainsi que par le musicien Benjamin Dupé. « C’est un film où il n’y pas de paroles. Il y a uniquement de la musique et de la danse », précise Olga Benne, responsable de la programmation de la Fête de la Danse à La Chaux-de-Fonds.
Olga Benne : « C’est un film qui donne vraiment envie de danser. »
Le dimanche matin dès 10h30, les seniors sont conviés à l’Ancienne usine électrique pour un atelier de danse animé par Thomas Hauert, dont la compagnie a été récompensée par le Grand prix suisse des arts de la scène l’an dernier.
Un spectacle est également prévu à Muzoo le dimanche matin à 11h. Le public pourra assister à la performance de deux B-Boys qui s’affrontent et se jaugent sur fond de guitare acoustique.
« On avait à cœur d’avoir différents types de lieux dans lesquels on s’inscrit. […] Le dimanche matin, on sera dans un musée. »
À Neuchâtel, différents cours de danse attendent les participants durant le week-end. Quant à la Compagnie ChamploO, elle proposera des pièces de danse hip-hop à la Maison du Concert dès 20h le samedi. Le programme détaillé vous attend ici. /sbm