La Fête de la danse met La Chaux-de-Fonds en mouvement

La Fête de la danse prend de l’ampleur à La Chaux-de-Fonds. Plusieurs événements sont au programme ce week-end dans la Métropole horlogère, de même qu’à Neuchâtel et dans le reste de la Suisse. ADN Danse-Neuchâtel a repris la coordination de la manifestation à La Chaux-de-Fonds dans le but de lui donner un nouvel élan.

Une parade est prévue ce samedi dès 11h devant le Centre de culture ABC, assurée par un gang de filles du Théâtre de l’extrême.

Le public pourra ensuite participer à des ateliers d’initiation à la bachata, au breakdance ou à la danse classique ce samedi après-midi dès 13 heures au Conservatoire de musique neuchâtelois. La soirée de samedi alliera cinéma et danse à l’ABC, avec la projection du film « Le Bal », d’Ettore Scola, suivi d’un bal dansant contemporain animé par le chorégraphe et DJ Frank Micheletti, ainsi que par le musicien Benjamin Dupé. « C’est un film où il n’y pas de paroles. Il y a uniquement de la musique et de la danse », précise Olga Benne, responsable de la programmation de la Fête de la Danse à La Chaux-de-Fonds.