Assemblâge : comment envisagez-vous la vieillesse ?

Réfléchir au fait de vieillir et ce que cela représente. C’est le but de la semaine Assemblâge organisée par l’Université de Neuchâtel. Cette dernière se tiendra au Centre Culturel ABC à La Chaux-de-Fonds du 22 au 26 octobre.
C’est quoi être vieux ? La notion n’est pas facile à définir et c’est ce à quoi propose de réfléchir la semaine Assemblâge. Elle aura lieu principalement au Centre Culturel ABC à La Chaux-de-Fonds du 22 au 26 octobre. Basé sur un projet de recherche de l’Institut de psychologie de l’Université de Neuchâtel, l’évènement propose diverses activités autour du thème de la vieillesse. Le but : réunir un public de tous les âges afin d’ouvrir des réflexions et des discussions sur notre conception du vieillir.
A la base de ce projet, une recherche scientifique menée par l’Université de Neuchâtel baptisée « HomÂge ». « C’est une étude que nous avons menée à l’échelle du canton de Neuchâtel et qui porte sur les modes de logements et le vieillissement des personnes âgées », explique Tania Zittoun, professeure de psychologie socioculturelle à l’UniNE. La recherche a pris place au moment où le canton de Neuchâtel développait sa stratégie à long terme pour le logement des séniors et notamment son offre d’appartements protégés. « L’EMS n’est pas la solution, du moins, pas celle souhaitée », ajoute la professeure.
Tania Zittoun: « Il faut un village pour faire une personne âgée. »
Au terme de la recherche, des constats : D’abord, les personnes âgées ont une représentation plutôt négative dans la société. « Souvent, ils sont considérés comme des poids », explique Tania Zittoun. De plus, ils sont envisagés comme un seul bloc. « Cette population est perçue comme très homogène alors que l’expérience de la vieillesse est propre à chacun ». Selon l’étude, c’est aussi une population au sein de laquelle nous ne savons pas trop ce qu’il se passe et finalement les séniors sont trop souvent exclus des discussions sociétales.
Concevoir la vieillesse différemment
Assemblâge, c’est donc tout un dispositif pour tenter de répondre aux problèmes identifiés par l’étude. La semaine sera rythmée par de nombreuses activités participatives et pluridisciplinaires. Expositions, projections de film, cours de danse ou encore conférences sont au programme. « L’occasion de transformer ensemble les représentations stéréotypées des séniors », termine Tania Zittoun
« Ce qui est important c’est de remettre en question un certain nombre de représentations sociales négatives. »
Au cœur de ce vaste programme : une pièce. Intitulé « Ajustement », le spectacle met en scène la vieillesse et ses multiples thématiques « Nous avons mis en perspective de manière artistique ce que l’étude de Tania Zittoun a pu montrer de manière scientifique », détaille Nicolas Yazgi, metteur en scène et auteur de la pièce. Ce spectacle s’inscrit dans la continuité des forums théâtraux « Standing Age 1 et 2 » organisés en 2023 sur cette même thématique. « Cette fois je voulais vraiment mettre en avant une expérience plus globale de la vieillesse et pas seulement cibler une seule problématique », termine le scénariste.
Ajustement : une pièce pour déconstruire nos clichés sur la vieillesse
La semaine Assemblâge aura donc lieu du 22 au 26 octobre au Centre Culturel ABC à La Chaux-de-Fonds. /crb.