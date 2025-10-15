Assemblâge : comment envisagez-vous la vieillesse ?

C’est quoi être vieux ? La notion n’est pas facile à définir et c’est ce à quoi propose de réfléchir la semaine Assemblâge. Elle aura lieu principalement au Centre Culturel ABC à La Chaux-de-Fonds du 22 au 26 octobre. Basé sur un projet de recherche de l’Institut de psychologie de l’Université de Neuchâtel, l’évènement propose diverses activités autour du thème de la vieillesse. Le but : réunir un public de tous les âges afin d’ouvrir des réflexions et des discussions sur notre conception du vieillir.

A la base de ce projet, une recherche scientifique menée par l’Université de Neuchâtel baptisée « HomÂge ». « C’est une étude que nous avons menée à l’échelle du canton de Neuchâtel et qui porte sur les modes de logements et le vieillissement des personnes âgées », explique Tania Zittoun, professeure de psychologie socioculturelle à l’UniNE. La recherche a pris place au moment où le canton de Neuchâtel développait sa stratégie à long terme pour le logement des séniors et notamment son offre d’appartements protégés. « L’EMS n’est pas la solution, du moins, pas celle souhaitée », ajoute la professeure.