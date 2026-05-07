« En boîte » : La Villa Social Club

Une nouvelle métamorphose pour la Villa Castellane à Neuchâtel. Le lieu du faubourg de l’Hôpital propose un nouveau concept et se rebaptise « La Villa Social Club ».

Un changement de nom qui correspond à un changement de cap, sous la direction de la responsable du restaurant Gaëlle Jordahn. Désormais fermé le lundi et le mardi, le café recentre son identité autour des brunches et des boissons saines à midi, et des tapas le soir, le tout principalement destiné à une clientèle de 20-40 ans. La Villa propose également des soirées à thème et des événements, et emploie sept personnes.

Désormais, explique Marine Ledent, bras doit externalisé de l’institution, il s’agit de « mettre en avant la différence entre le prestige des lieux et le standing de service. Ce n’est pas parce qu’on est dans un magnifique endroit qu’on doit forcément servir du haut de gamme ou du gastronomique ». La responsable, ancienne collaboratrice de l’entreprise, a été mandatée avec sa société Optima Gastro pour redonner une identité forte et une trajectoire claire à la Villa. « Il y a eu des changements internes en termes de direction et de stratégie », explique-t-elle.

Désormais, parmi les défis à relever, il s’agit de vaincre la timidité d’une partie de la clientèle. « Beaucoup de personnes pensent qu’on est un établissement privé et pas ouvert au public », reconnaît-elle. C’est une des difficultés de ce lieu : « Les gens doivent comprendre qu’ils peuvent passer le portail, mais aussi qu’on est ouverts le soir ».