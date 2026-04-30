« En boîte » : Corum

Corum est de retour sur le devant de la scène hologère. La marque chaux-de-fonnière a été sauvée de la faillite il y a un an par un enfant de la région, Haso Mehmedovic. Il revient sur ce rachat et sur l’évolution de la Maison depuis sa reprise.
La Maison Corum est de retour ! L’entreprise horlogère de La Chaux-de-Fonds a été reprise il y a un an par un enfant de la région : Haso Mehmedovic Le trentenaire a racheté Corum qui était aux bords de la faillite sous la direction d’un groupe asiatique. Une année plus tard – synonyme de renouveau – la marque a repris sa place sur le salon de la haute horlogerie Watches and Wonders à Genève mi-avril, après 5 ans d’absence. Horloger de formation, Haso Mehmedovic est « un enfant de Corum », puisqu’il a rejoint l’entreprise en 2011, au terme de sa formation au CIFOM au Locle, et ne l’a plus quittée. Il a gravi les échelons petit à petit, jusqu’à l’année dernière, lorsqu’il a eu l’occasion de racheter la Maison. Il est alors devenu directeur général et président du conseil d’administration. « C’était un peu frustrant pour moi, parce que je m’occupais de la vente chez Corum et c’est vrai que les anciens actionnaires n’investissaient plus beaucoup dans la marque », raconte Haso Mehmedovic. Les objectifs étaient multiples : rendre Corum aux Chaux-de-Fonniers, revaloriser la marque, regagner la confiance des marchés et des fournisseurs. Bilan après 12 mois ? « Corum se porte très bien aujourd’hui », clame Haso Mehmedovic. « Et je peux clairement dire aux Chaux-de-Fonniers et aux Neuchâtelois que Corum est de retour aux côtés des plus grands. »
Haso Mehmedovic : « Je pense que ce que l’on a fait, c’est assez exceptionnel. »
Et quand on demande s’il arrive à prendre de la hauteur pour analyser le chemin qu’il a parcouru depuis ses débuts en tant qu’horloger, Haso Mehmedovic répond humblement : « Pour moi le plus important aujourd’hui, c’est de pérenniser le business et de redorer l’image de Corum ». Et impossible de dissocier l’Homme de la Maison chaux-de-fonnière : « Je suis un enfant de Corum quelque part et j’espère que je serai associé à cette marque encore très très très longtemps », conclut-il. /lgn