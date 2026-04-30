« En boîte » : Corum

La Maison Corum est de retour ! L’entreprise horlogère de La Chaux-de-Fonds a été reprise il y a un an par un enfant de la région : Haso Mehmedovic Le trentenaire a racheté Corum qui était aux bords de la faillite sous la direction d’un groupe asiatique. Une année plus tard – synonyme de renouveau – la marque a repris sa place sur le salon de la haute horlogerie Watches and Wonders à Genève mi-avril, après 5 ans d’absence. Horloger de formation, Haso Mehmedovic est « un enfant de Corum », puisqu’il a rejoint l’entreprise en 2011, au terme de sa formation au CIFOM au Locle, et ne l’a plus quittée. Il a gravi les échelons petit à petit, jusqu’à l’année dernière, lorsqu’il a eu l’occasion de racheter la Maison. Il est alors devenu directeur général et président du conseil d’administration. « C’était un peu frustrant pour moi, parce que je m’occupais de la vente chez Corum et c’est vrai que les anciens actionnaires n’investissaient plus beaucoup dans la marque », raconte Haso Mehmedovic. Les objectifs étaient multiples : rendre Corum aux Chaux-de-Fonniers, revaloriser la marque, regagner la confiance des marchés et des fournisseurs. Bilan après 12 mois ? « Corum se porte très bien aujourd’hui », clame Haso Mehmedovic. « Et je peux clairement dire aux Chaux-de-Fonniers et aux Neuchâtelois que Corum est de retour aux côtés des plus grands. »