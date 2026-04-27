Une donation exceptionnelle pour le Jardin botanique

Il y a des rapports qui sont plus simples à traiter que d’autres. Élus du législatif et de l’exécutif de la Ville de Neuchâtel étaient tous du même avis ce lundi soir. Le Conseil général devait se prononcer sur une donation de la Fondation du Jardin botanique scientifique et universitaire de Neuchâtel à la Ville en faveur du Jardin botanique. Un don de 800'000 francs provenant d’un ou d’une généreuse mécène, souhaitant rester anonyme. Un objet accepté sans broncher à l’unanimité des membres du législatif. Cette somme sera utilisée pour créer une salle polyvalente. Une idée qui avait déjà été abordée dans le programme d’entretien et d’assainissement des bâtiments de l’institution du Vallon de l’Ermitage… mais abandonnée faute de moyens financiers. Le projet peut donc revenir sur la table des autorités communales et de la fondation grâce à cette donation exceptionnelle.

Le visage de la future salle polyvalente du Jardin botanique de Neuchâtel n’est pas encore défini, le Conseil communal souhaitant d’abord obtenir le feu vert du législatif avant d’engager des moyens pour réaliser une nouvelle étude de faisabilité.

Développement suit. /lgn