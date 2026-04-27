Neuchâtel : le Conseil général s’inquiète pour ses toilettes

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel s’inquiète pour ses toilettes publiques. Les élus ont accepté lundi soir une motion socialiste qui demande à l’exécutif de réaliser un état des lieux des sanitaires communaux. « Tout le monde les utilisent, c’est une carte de visite pour la ville », relève Loïc Muhlemann. « C’est important qu’elles soient bien entretenues, accueillantes et qu’on en fasse aussi un inventaire », poursuite le président du groupe socialiste au Conseil général. Le PLR a ajouté un amendement au texte, également validé, demandant de trouver des solutions pendant la saison froide et d’examiner toutes les possibilités, notamment le programme de toilettes accueillantes qui est déjà mis en place dans certaines communes du canton.