Neuchâtel : le Conseil général s’inquiète pour ses toilettes

Les élus du législatif de la Ville de Neuchâtel ont accepté lundi soir une motion socialiste demandant à l’exécutif de faire un état des lieux des sanitaires publics communaux. L’entretien, la disponibilité et la fermeture en saison froide sont des éléments problématiques aux yeux du Conseil général.
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel s’inquiète pour ses toilettes publiques. Les élus ont accepté lundi soir une motion socialiste qui demande à l’exécutif de réaliser un état des lieux des sanitaires communaux. « Tout le monde les utilisent, c’est une carte de visite pour la ville », relève Loïc Muhlemann. « C’est important qu’elles soient bien entretenues, accueillantes et qu’on en fasse aussi un inventaire », poursuite le président du groupe socialiste au Conseil général. Le PLR a ajouté un amendement au texte, également validé, demandant de trouver des solutions pendant la saison froide et d’examiner toutes les possibilités, notamment le programme de toilettes accueillantes qui est déjà mis en place dans certaines communes du canton.
Loïc Muhlemann : « L’objectif est que ce soit le plus disponible possible pour le plus grand nombre. »
Le président du groupe PS au Conseil général de la Ville de Neuchâtel précise que « toutes les synergies sont à utiliser », notamment celle de mettre en place ce système de toilettes accueillantes, qui consiste offrir un accès gratuit aux sanitaires des restaurants. Car Loïc Muhlemann reconnaît que « ce n’est pas facile d’entretenir tout ça, ça représente un coût non négligeable. Mais nous pensons que c’est essentiel qu’il y ait des toilettes gratuites à disposition de tous », conclut-il. /lgn