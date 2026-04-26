Deux ex-juniors du HCC se lancent dans le business des cannes de hockey

Les Chaux-de-Fonniers Matisse et Pablo Bangerter viennent de lancer la marque Nephe. Eux, qui ...
Deux ex-juniors du HCC se lancent dans le business des cannes de hockey

Les Chaux-de-Fonniers Matisse et Pablo Bangerter viennent de lancer la marque Nephe. Eux, qui sur la glace ont brisé tant de cannes de hockey, veulent maintenant casser… les prix sur le marché.

Les Chaux-de-Fonniers Pablo et Matisse Bangerter ont créé Nephe, leur propre marque de cannes de hockey. Les Chaux-de-Fonniers Pablo et Matisse Bangerter ont créé Nephe, leur propre marque de cannes de hockey.

La marque de cannes de hockey chaux-de-fonnière Nephe a été officiellement lancée samedi à la patinoire des Mélèzes, à l’occasion du tournoi des Bourdons, qui rassemble traditionnellement quelque 150 joueurs amateurs sur deux jours, fin avril.

Nephe est le bébé des frères Matisse et Pablo Bangerter, désormais ex-juniors du HC La Chaux-de-Fonds. On note au passage que les deux entrepreneurs sont bien plus jeunes que la moyenne d’âge des joueurs présents sur la glace ce week-end dans la Métropole horlogère. Ces Chaux-de-Fonniers âgés respectivement de 21 ans et 20 ans ont saisi l’occasion de cette compétition pour permettre aux hockeyeurs de tester leur produit.


129 francs pour une canne pesant 350 grammes

Nephe ? Ce sont des cannes dont on doit le design aux deux frères, mais produites en Chine, par un ingénieur longtemps employé par les grandes marques établies sur le marché. Le prix unitaire : 129 francs pour une canne en carbone de 350 grammes jugée « compétitive » par les deux hockeyeurs, alors que les joueurs déboursent parfois plus de 300 francs pour obtenir un bâton de qualité. « Avec mon frère, on en a cassé peut-être des centaines, des cannes ! C’est un sacré budget. C’est en cherchant une alternative [moins chère en ligne] qu’on s’est décidé à lancer notre propre marque. On s’est rendu compte que le carbone ne coûte pas si cher que ça et qu’on pourrait proposer des prix beaucoup plus bas [que ceux du marché] », raconte Matisse Bangerter. 

Matisse Bangerter : « Avec mon frère, on a peut-être cassé des centaines de cannes. C'est un sacré budget. »

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Sur leur site internet, les concepteurs de Nephe précisent que « ce qui coûte cher [aux grandes marques], ce sont les campagnes publicitaires mondiales, les contrats de sponsoring, les équipes de distribution, les marges des revendeurs, les showrooms dans chaque pays ».

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En bons hockeyeurs compétiteurs qu’ils sont, Matisse et Pablo Bangerter comptent bien bousculer un peu le marché. La structure de leur entreprise (en nom collectif) est légère comme leurs cannes, mais pas sans risque, puisque ces jeunes entrepreneurs, qui pour l’instant stockent quelques dizaines de cannes chez eux, assument une responsabilité illimitée. /vco


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