« En boîte » : Berninox, la brosse à dents réinventée

La brosse à dents, un objet du quotidien qu’on pouvait imaginer immuable. Basée à Couvet, l’entreprise Berninox a pourtant entrepris de la faire entrer dans le 21e siècle. Depuis 2023, elle commercialise une brosse dont le manche est en acier inoxydable. Seule la tête est détachable et peut être remplacée lorsqu’elle est usée. Le résultat : une brosse plus durable que ses cousines en plastique et plus hygiénique que les exemplaires en bambou.

« Ça fait une dizaine d’années qu’on a réduit notre consommation et notre empreinte dans la famille et quand on est arrivé sur la brosse à dents, on avait vraiment l’impression d’avoir un vieux concept qui date d’un autre âge », explique Julien Bernard, cofondateur de l’entreprise. Son épouse et cofondatrice, Muriel Ganière Bernard, relève que le soutien des dentistes a été déterminant pour se lancer. « Souvent ils étaient surpris et après on a eu beaucoup de remarques… Mais en fait, pourquoi on n’y a pas pensé avant ? »