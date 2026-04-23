« En boîte » : Berninox, la brosse à dents réinventée

Une brosse à dents en acier avec une tête remplaçable : c’est l’idée de Berninox. L’entreprise ...
« En boîte » : Berninox, la brosse à dents réinventée

Une brosse à dents en acier avec une tête remplaçable  : c’est l’idée de Berninox. L’entreprise neuchâteloise souhaite mettre de la durabilité dans l’hygiène dentaire.

Muriel Ganière Bernard et Julien Bernard, les fondateurs de Berninox, présentent leur brosse à dents. Muriel Ganière Bernard et Julien Bernard, les fondateurs de Berninox, présentent leur brosse à dents.

La brosse à dents, un objet du quotidien qu’on pouvait imaginer immuable. Basée à Couvet, l’entreprise Berninox a pourtant entrepris de la faire entrer dans le 21e siècle. Depuis 2023, elle commercialise une brosse dont le manche est en acier inoxydable. Seule la tête est détachable et peut être remplacée lorsqu’elle est usée. Le résultat  : une brosse plus durable que ses cousines en plastique et plus hygiénique que les exemplaires en bambou. 

« Ça fait une dizaine d’années qu’on a réduit notre consommation et notre empreinte dans la famille et quand on est arrivé sur la brosse à dents, on avait vraiment l’impression d’avoir un vieux concept qui date d’un autre âge », explique Julien Bernard, cofondateur de l’entreprise. Son épouse et cofondatrice, Muriel Ganière Bernard, relève que le soutien des dentistes a été déterminant pour se lancer. « Souvent ils étaient surpris et après on a eu beaucoup de remarques… Mais en fait, pourquoi on n’y a pas pensé avant ? » 

Une brosse Berninox avec ses têtes détachables. Une brosse Berninox avec ses têtes détachables.

Ambitions internationales

Aujourd’hui, Berninox emploie quatre personnes en tout. L’entreprise emballe et expédie à La Neuveville un produit dont manche et tête sont fabriqués en Suisse par des partenaires.

D’abord active en Suisse, elle expédie désormais ses produits dans toute l’Union européenne ainsi que, depuis cette année, en Corée du Sud, en espérant s’étendre à la Chine et à Hong Kong. Parmi les projets en développement, elle planche sur une version de sa brosse à dents destinées aux enfants.

Julien Bernard : « Au niveau durabilité, c’est une championne. »

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/jhi


 

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