« En boîte » : Bianchet

La haute horlogerie se met en vitrine. Le salon mondial Watches and Wonders se déroule actuellement à Genève. 66 maisons exposent leurs nouveautés jusqu’à lundi. Parmi elle : Bianchet. Née en 2017 à Neuchâtel, l’entreprise d’Emmanuelle et Rodolfo Festa Bianchet vit sa première expérience à Watches et Wonders. L’occasion de découvrir la marque, créée par un couple qui ne vient pas du secteur de l’horlogerie. « Moi j’étais plus dans la partie artistique avant de rencontrer mon mari et lui était analyste financier », raconte Emmanuelle Festa Bianchet. « En 2017, on a créé la marque. En 2019 on a présenté notre premier prototype au salon de Bâle, Basel World, pour savoir un peu comment le marché allait réagir », poursuit la cofondatrice de Bianchet. Arrive ensuite la pandémie de Covid-19, qui a permis au couple de retravailler son modèle, notamment le mouvement. « On ne savait pas forcément que ça allait être si compliqué », admet Emmanuelle Festa Bianchet. Le couple a donc décidé de s’entourer de spécialistes avec l’aboutissement en 2021 : la sortie de la première édition limitée de Bianchet.