Le MS Chasseral naviguera une nouvelle fois pour la LNM

La semaine dernière, on apprenait que la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) faisait face à une situation délicate. Alors que sa saison allait être lancée, elle a dû mettre à l'arrêt l'un de ses navires pour des soucis techniques. Et un deuxième la lâchait en raison d'une fuite d'huile. Pour lui permettre d'assurer ses missions, la LNM s'était alors tournée vers la Société de navigation du lac de Bienne (BSG) qui lui a loué l'un de ses bateaux. Il s’agit, en l’occurrence, du MS Chasseral, explique ce mercredi Thomas Mühlethaler. Le directeur d’exploitation de la BSG explique que l’absence de ce navire durant le weekend dernier n’a pas pesé dans les activités de la société.