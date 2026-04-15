Le MS Chasseral naviguera une nouvelle fois pour la LNM

La semaine dernière, on apprenait que la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) faisait face à une situation délicate. Alors que sa saison allait être lancée, elle a dû mettre à l'arrêt l'un de ses navires pour des soucis techniques. Et un deuxième la lâchait en raison d'une fuite d'huile. Pour lui permettre d'assurer ses missions, la LNM s'était alors tournée vers la Société de navigation du lac de Bienne (BSG) qui lui a loué l'un de ses bateaux. Il s’agit, en l’occurrence, du MS Chasseral, explique ce mercredi Thomas Mühlethaler. Le directeur d’exploitation de la BSG explique que l’absence de ce navire durant le weekend dernier n’a pas pesé dans les activités de la société.
Thomas Mühlethaler : « Avant de dire oui, nous avons dû faire une analyse. »
Les deux sociétés ont aussi dû régler différents points, notamment en ce qui concerne le personnel. Ainsi, c’est un capitaine de la BSG qui était à la barre du bateau biennois.
Thomas Mühlethaler : « On ne peut pas prêter un bateau que les autres ne savent pas naviguer. »
Rebelote ce weekend
Le MS Chasseral naviguera par ailleurs à nouveau sous le pavillon de la LNM ce weekend, confie Thomas Mühlethaler. Au-delà de cette date toutefois, un prêt risque d’être plus compliqué pour des questions de calendrier.
Thomas Mühlethaler : « Le 2 mai, on recommence la navigation sur l’Aar. »
Thomas Mühlethaler indique que ce type de situation reste exceptionnelle. Ce n’est que la deuxième fois en dix ans qu’une telle demande lui arrive. La première fois, c’est le MS Engelberg qui avait assuré le service sur les autres lacs. Quant à savoir ce que cette location rapporte financièrement à la BSG, le directeur d’exploitation ne s’avance pas sur un montant précis. « Si on louait le bateau à un privé, on aurait pu faire beaucoup plus », dit-il simplement. /amo