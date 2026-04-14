Fermetures nocturnes entre les jonctions Le Landeron et La Neuveville

Les jonctions Le Landeron et La Neuveville, seront fermées à la circulation les nuits du 15 ...
Fermetures nocturnes entre les jonctions Le Landeron et La Neuveville

Les jonctions Le Landeron et La Neuveville, seront fermées à la circulation les nuits du 15 au 17 avril.

La circulation entre les jonctions Le Landeron et La Neuveville, sera interrompue dans les deux sens, les nuits du 15 au 17 avril. (Photo : Google maps) La circulation entre les jonctions Le Landeron et La Neuveville, sera interrompue dans les deux sens, les nuits du 15 au 17 avril. (Photo : Google maps)

L'autoroute entre les jonctions Le Landeron et La Neuveville, sera fermée dans les deux sens, les nuits du 15 au 17 avril. Cette fermeture est due à l’entretien courant de l’A5, nous indique un communiqué. Les automobilistes sont priés d’emprunter la déviation mise en place sur le réseau secondaire. /comm-rle.


 

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