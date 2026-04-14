L'autoroute entre les jonctions Le Landeron et La Neuveville, sera fermée dans les deux sens, les nuits du 15 au 17 avril. Cette fermeture est due à l’entretien courant de l’A5, nous indique un communiqué. Les automobilistes sont priés d’emprunter la déviation mise en place sur le réseau secondaire. /comm-rle.
Fermetures nocturnes entre les jonctions Le Landeron et La Neuveville
Les jonctions Le Landeron et La Neuveville, seront fermées à la circulation les nuits du 15 ...
RTN
Sur le même sujet
- 23.09.2025 - 10:32 Fermetures nocturnes entre Vaumarcus et Grandson
- 18.12.2024 - 15:00 Les travaux sur l’autoroute A5 touchent à leur fin
- 16.11.2022 - 10:24 Fermeture nocturne de l’autoroute entre Serrières et Neuchâtel-Ouest
- 06.10.2022 - 12:06 A5 : les raisons du changement d’enrobé
- 05.10.2022 - 15:52 Le tunnel de Serrières sera fermé 24h
Actualités suivantes
Jean-Yves Drevet : « Je quitte un établissement propre en ordre »
Région • Actualisé le 14.04.2026 - 11:40
« Les Experts » : Rachat LPP, un levier fiscal encore méconnu
Région • Actualisé le 14.04.2026 - 09:50
Indemnités chômage en suspens : une Neuchâteloise tire la sonnette d’alarme
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 17:02
Articles les plus lus
Lacunes sécuritaires dans les salles communales : des jauges revues
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 16:54
Indemnités chômage en suspens : une Neuchâteloise tire la sonnette d’alarme
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 17:02
« Les Experts » : Rachat LPP, un levier fiscal encore méconnu
Région • Actualisé le 14.04.2026 - 09:50
Lacunes sécuritaires dans les salles communales : des jauges revues
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 16:54
Indemnités chômage en suspens : une Neuchâteloise tire la sonnette d’alarme
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 17:02
« Le dossier du lundi » : la BNS ouvre ses coulisses au public avec le Moneyverse
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 14:20
Entraînement de la Patrouille Suisse au-dessus de Bellechasse
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 14:33
Lacunes sécuritaires dans les salles communales : des jauges revues
Région • Actualisé le 13.04.2026 - 16:54