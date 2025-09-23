Fermetures nocturnes entre Vaumarcus et Grandson

Une fermeture de nuit sur l’A5 du 23 au 26 septembre pour procéder à des travaux.
Une fermeture de nuit sur l’A5 du 23 au 26 septembre pour procéder à des travaux.

La fermeture doit durer trois, voire quatre nuits. (Photo d'illustration). La fermeture doit durer trois, voire quatre nuits. (Photo d'illustration).

L’autoroute A5 est fermée entre les jonctions de Vaumarcus et Grandson pendant, en principe, quatre nuits. L’Office fédéral des routes l’annonce mardi matin dans un communiqué. La mesure est en vigueur dans les deux sens, au cours des nuits du 23 au 26 septembre, de 22 heures à 5 heures du matin. Il s’agit de la conséquence de la réfection du revêtement dans la galerie d’Onnens. Les automobilistes sont invités à emprunter la déviation mise en place via le réseau secondaire. La nuit du 25 au 26 septembre est prévue comme une nuit de réserve. /comm-jhi


 

