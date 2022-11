Fermeture nocturne de l’autoroute entre Serrières et Neuchâtel-Ouest

L’autoroute sera fermée pour la nuit du 17 au 18 novembre entre Serrières et Neuchâtel-Ouest en direction de Bienne. L’Office fédéral des routes (OFROU) a annoncé mardi que la circulation sera déviée sur le secteur secondaire à partir de 21h et jusqu’à 5h du matin. La fermeture permettra de procéder au marquage définitif sur la chaussée avant l’hiver et garantir la sécurité des usagers explique le communiqué. /comm-cro