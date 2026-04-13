Indemnités chômage en suspens : une Neuchâteloise tire la sonnette d’alarme

« Je ne sais plus ce que je dois faire ». La voix de Valérie* vacille quand elle évoque les difficultés qu’elle et sa famille traversent depuis le début de l’année 2026. Alors qu’elle tente de garder le sourire, elle entre dans un troisième mois consécutif sans pouvoir toucher d’indemnités chômage. Valérie n’est pas la seule à être dans cette situation. Dans toute la Suisse, l’introduction complète du nouveau système informatique des caisses, qui devait être effective au 1er janvier, a entraîné des retards de paiements et de prises en charge pour bon nombre de bénéficiaires. Aujourd’hui, le système est stable dans le canton de Neuchâtel, confirme le directeur de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance chômage (CCNAC), Pascal Guillet. Il reste toutefois, selon lui, des situations qui posent encore problème, notamment en ce qui concerne les nouvelles demandes.

C’est précisément dans ce cas que se trouve Valérie. Victime d’un accident qui a entraîné une incapacité de travail, la mère de famille a perdu son emploi à la fin du mois de janvier. Inscrite depuis février à la CCNAC, Valérie n’a pour le moment reçu aucunes rentes chômage. « J’ai fait la procédure dans les temps, je m’étais renseignée en amont », explique-t-elle de bonne foi. Après sa demande en début d’année, plus de nouvelles. « J’ai tenté de leur écrire des mails, de les appeler pour m’assurer que mon dossier était traité et surtout complet, mais en vain », déplore-t-elle. La CCNAC ne cache pas avoir eu beaucoup de difficultés liées à ce changement de système en début d’année. Le nombre de sollicitations par téléphone et par mail a explosé, selon Pascal Guillet.