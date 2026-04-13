Indemnités chômage en suspens : une Neuchâteloise tire la sonnette d’alarme

Le renouvellement du système informatique des caisses de chômage pose encore quelques problèmes à Neuchâtel, selon la CCNAC. Sans indemnités depuis février, une Neuchâteloise raconte son parcours du combattant.
« Je ne sais plus ce que je dois faire ». La voix de Valérie* vacille quand elle évoque les difficultés qu’elle et sa famille traversent depuis le début de l’année 2026. Alors qu’elle tente de garder le sourire, elle entre dans un troisième mois consécutif sans pouvoir toucher d’indemnités chômage. Valérie n’est pas la seule à être dans cette situation. Dans toute la Suisse, l’introduction complète du nouveau système informatique des caisses, qui devait être effective au 1er janvier, a entraîné des retards de paiements et de prises en charge pour bon nombre de bénéficiaires. Aujourd’hui, le système est stable dans le canton de Neuchâtel, confirme le directeur de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance chômage (CCNAC), Pascal Guillet. Il reste toutefois, selon lui, des situations qui posent encore problème, notamment en ce qui concerne les nouvelles demandes.
C’est précisément dans ce cas que se trouve Valérie. Victime d’un accident qui a entraîné une incapacité de travail, la mère de famille a perdu son emploi à la fin du mois de janvier. Inscrite depuis février à la CCNAC, Valérie n’a pour le moment reçu aucunes rentes chômage. « J’ai fait la procédure dans les temps, je m’étais renseignée en amont », explique-t-elle de bonne foi. Après sa demande en début d’année, plus de nouvelles. « J’ai tenté de leur écrire des mails, de les appeler pour m’assurer que mon dossier était traité et surtout complet, mais en vain », déplore-t-elle. La CCNAC ne cache pas avoir eu beaucoup de difficultés liées à ce changement de système en début d’année. Le nombre de sollicitations par téléphone et par mail a explosé, selon Pascal Guillet.
Pascal Guillet : « Nous avons dû mettre nos ressources, en premier lieu, au service du paiement des prestations. »
En parallèle, Valérie contacte également l’AI, mais elle se voit refuser toutes compensations. « Je suis pacsée et habite avec mon conjoint depuis plus de deux ans. L’aide sociale estime donc qu’il peut subvenir à mes besoins », ajoute Valérie. Une situation qui ne plaît pas à cette maman qui a à cœur de garder son indépendance.
Un suivi difficile
Début avril, elle reçoit finalement une réponse de la CCNAC. La mère de famille apprend alors qu’effectivement son dossier est incomplet. « C’est difficile parce que s’ils me l’avaient dit plus tôt, j’aurais pu faire le nécessaire pour enfin toucher quelque chose. À ce jour, j’ai pu donner tous les documents, mais je n’ai, encore une fois, plus de suivi », s’inquiète-t-elle. Au-delà de l’inconfort financier créé par cette situation, Valérie fait état d’un stress insupportable. « C’est un climat anxiogène pour moi, mais aussi pour toute ma famille et mes proches qui ne peuvent rien faire pour m’aider », relate-t-elle. « C’est frustrant parce que j’ai juste besoin de ce relai quelque temps pour reprendre pied, mais il semble ne jamais arriver. »
Pascal Guillet déplore cette situation et comprend l’inquiétude que peuvent ressentir les personnes concernées. Selon lui, le meilleur moyen d’avoir un suivi rapide c’est de s’inscrire sur la plateforme Job Room. Cette dernière a aussi connu des difficultés au moment de son lancement en début d’année. Aujourd’hui, elles semblent résolues.
« Ça permet à la caisse d'avoir les informations plus rapidement. »
Le directeur de la CCNAC ne sait pas quand le nouveau logiciel sera totalement efficient. « Le plus vite sera le mieux pour les bénéficiaires comme pour les employés », termine-t-il. /crb
*Nom d'emprunt