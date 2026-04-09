« En Boîte » : Atelier Oï

D’un porte-manteau pour IKEA à l’arteplage neuchâtelois d’Expo.02… l’Atelier Oï ne se fixe pas de limites. Le studio de design et d’architecture neuvevillois, fondé en 1991 par Aurel Aebi, Armand Louis et Patrick Reymond, a récemment vu son audace récompensée par l’Office fédéral de la culture. Il a décroché, le mois dernier, le Grand Prix suisse du design. Une nouvelle récompense à mettre au compte du studio, qui a déjà remporté de nombreuses distinctions au cours de ses 35 ans d’existence.

Mais ce nouveau prix reste particulier, reconnaît Patrick Reymond, puisqu’il couronne l’ensemble de l’œuvre de l’Atelier Oï. Ou plutôt de « l’esprit », comme il l’explique. « Pour nous, je pense que c'est presque le plus important parce que c'est quelque chose qu'on a créé, on pourrait dire, de zéro entre nous. Ça s'est fait d'une manière un peu empirique, il n'y avait pas un plan particulier », détaille le cofondateur.