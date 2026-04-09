« En Boîte » : Atelier Oï

Le studio de design et d’architecture neuvevillois a réalisé, au cours de ses 35 ans d’existence ...
« En Boîte » : Atelier Oï

Le studio de design et d’architecture neuvevillois a réalisé, au cours de ses 35 ans d’existence, de nombreuses créations qui ont marqué les esprits. Ces œuvres leur ont permis de décrocher plusieurs récompenses, dont récemment le Grand Prix suisse du design.

Aurel Aebi, Armand Louis et Patrick Reymond (de gauche à droite) ont fondé l’Atelier Oï il y a 35 ans. (Photo : Atelier Oï) Aurel Aebi, Armand Louis et Patrick Reymond (de gauche à droite) ont fondé l’Atelier Oï il y a 35 ans. (Photo : Atelier Oï)

D’un porte-manteau pour IKEA à l’arteplage neuchâtelois d’Expo.02… l’Atelier Oï ne se fixe pas de limites. Le studio de design et d’architecture neuvevillois, fondé en 1991 par Aurel Aebi, Armand Louis et Patrick Reymond, a récemment vu son audace récompensée par l’Office fédéral de la culture. Il a décroché, le mois dernier, le Grand Prix suisse du design. Une nouvelle récompense à mettre au compte du studio, qui a déjà remporté de nombreuses distinctions au cours de ses 35 ans d’existence.

Mais ce nouveau prix reste particulier, reconnaît Patrick Reymond, puisqu’il couronne l’ensemble de l’œuvre de l’Atelier Oï. Ou plutôt de « l’esprit », comme il l’explique. « Pour nous, je pense que c'est presque le plus important parce que c'est quelque chose qu'on a créé, on pourrait dire, de zéro entre nous. Ça s'est fait d'une manière un peu empirique, il n'y avait pas un plan particulier », détaille le cofondateur.

Aujourd’hui, dans l’emblématique bâtiment du « Moïtel », à l’entrée de La Neuveville, ce sont près de 40 employés qui s’activent pour entretenir cette démarche unique à l’Atelier Oï et la matérialiser. Pour arriver à concrétiser cet esprit en objet physique, Patrick Reymond emploie l’image d’un cuisinier qui, parfois, travaille depuis les ingrédients pour concocter un plat, mais qui peut aussi partir des goûts de ses hôtes pour trouver son inspiration. Une philosophie collective qui pourrait continuer d’exister… peut-être même un jour sans ses fondateurs, reconnaît Patrick Reymond. /amo

Patrick Reymond : « L’esprit est une manière de penser et de faire »

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Des champions olympiques au Salon de l’immobilier neuchâtelois

Des champions olympiques au Salon de l’immobilier neuchâtelois

Région    Actualisé le 09.04.2026 - 16:34

Le Théâtre du Château fait peau neuve

Le Théâtre du Château fait peau neuve

Région    Actualisé le 09.04.2026 - 15:30

Fermetures nocturnes entre les jonctions Cornaux et Neuchâtel-Maladière

Fermetures nocturnes entre les jonctions Cornaux et Neuchâtel-Maladière

Région    Actualisé le 09.04.2026 - 15:26

Le HCC, une histoire de famille chez les Dubois

Le HCC, une histoire de famille chez les Dubois

Région    Actualisé le 09.04.2026 - 11:59

Articles les plus lus

Le camping de Cortaillod vise les étoiles

Le camping de Cortaillod vise les étoiles

Région    Actualisé le 08.04.2026 - 16:27

Le HCC, une histoire de famille chez les Dubois

Le HCC, une histoire de famille chez les Dubois

Région    Actualisé le 09.04.2026 - 11:59

Fermetures nocturnes entre les jonctions Cornaux et Neuchâtel-Maladière

Fermetures nocturnes entre les jonctions Cornaux et Neuchâtel-Maladière

Région    Actualisé le 09.04.2026 - 15:26

Le Théâtre du Château fait peau neuve

Le Théâtre du Château fait peau neuve

Région    Actualisé le 09.04.2026 - 15:30

La modernisation technique du TPR peut démarrer

La modernisation technique du TPR peut démarrer

Région    Actualisé le 08.04.2026 - 15:50

Le camping de Cortaillod vise les étoiles

Le camping de Cortaillod vise les étoiles

Région    Actualisé le 08.04.2026 - 16:27

Le HCC, une histoire de famille chez les Dubois

Le HCC, une histoire de famille chez les Dubois

Région    Actualisé le 09.04.2026 - 11:59

Fermetures nocturnes entre les jonctions Cornaux et Neuchâtel-Maladière

Fermetures nocturnes entre les jonctions Cornaux et Neuchâtel-Maladière

Région    Actualisé le 09.04.2026 - 15:26

Dernière saison en junior pour Loïc Berger

Dernière saison en junior pour Loïc Berger

Région    Actualisé le 08.04.2026 - 12:26

Une légère baisse du chômage dans le canton de Neuchâtel

Une légère baisse du chômage dans le canton de Neuchâtel

Région    Actualisé le 08.04.2026 - 14:55

La modernisation technique du TPR peut démarrer

La modernisation technique du TPR peut démarrer

Région    Actualisé le 08.04.2026 - 15:50

Le camping de Cortaillod vise les étoiles

Le camping de Cortaillod vise les étoiles

Région    Actualisé le 08.04.2026 - 16:27