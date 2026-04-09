« En Boîte » : Atelier Oï

Le studio de design et d’architecture neuvevillois a réalisé, au cours de ses 35 ans d’existence, de nombreuses créations qui ont marqué les esprits. Ces œuvres leur ont permis de décrocher plusieurs récompenses, dont récemment le Grand Prix suisse du design.
D’un porte-manteau pour IKEA à l’arteplage neuchâtelois d’Expo.02… l’Atelier Oï ne se fixe pas de limites. Le studio de design et d’architecture neuvevillois, fondé en 1991 par Aurel Aebi, Armand Louis et Patrick Reymond, a récemment vu son audace récompensée par l’Office fédéral de la culture. Il a décroché, le mois dernier, le Grand Prix suisse du design. Une nouvelle récompense à mettre au compte du studio, qui a déjà remporté de nombreuses distinctions au cours de ses 35 ans d’existence.
Mais ce nouveau prix reste particulier, reconnaît Patrick Reymond, puisqu’il couronne l’ensemble de l’œuvre de l’Atelier Oï. Ou plutôt de « l’esprit », comme il l’explique. « Pour nous, je pense que c'est presque le plus important parce que c'est quelque chose qu'on a créé, on pourrait dire, de zéro entre nous. Ça s'est fait d'une manière un peu empirique, il n'y avait pas un plan particulier », détaille le cofondateur.
Aujourd’hui, dans l’emblématique bâtiment du « Moïtel », à l’entrée de La Neuveville, ce sont près de 40 employés qui s’activent pour entretenir cette démarche unique à l’Atelier Oï et la matérialiser. Pour arriver à concrétiser cet esprit en objet physique, Patrick Reymond emploie l’image d’un cuisinier qui, parfois, travaille depuis les ingrédients pour concocter un plat, mais qui peut aussi partir des goûts de ses hôtes pour trouver son inspiration. Une philosophie collective qui pourrait continuer d’exister… peut-être même un jour sans ses fondateurs, reconnaît Patrick Reymond. /amo