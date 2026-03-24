Au cœur d’un procès de sorcellerie dans l’Arc jurassien

Le Festival histoire et cité se poursuit cette semaine à Neuchâtel. La manifestation s’est ouverte vendredi sur le thème « Comme par magie ». Elle se tient jusqu’à dimanche dans plusieurs villes suisses, dont Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. L’Université de Neuchâtel, partenaire de l’évènement, met en lumière des recherches inédites et des débats. Lorena Schwab, étudiante en histoire, participe samedi à une table ronde sur le thème « Aux frontières de l’invisible : magie et croyances dans l’Arc jurassien ». Dans le cadre de ce festival, elle s’est penchée durant un semestre sur un procès qui s’est tenu au 17e siècle dans le Jura. Elle a indiqué, mardi dans La Matinale, avoir consulté de multiples archives de l’ancien Évêché de Bâle dans lesquelles se trouvent de nombreux procès de sorcellerie. Parmi eux, celui de « quatre femmes du Noirmont qui sont accusées d’être des sorcières par la plupart des villageois. On leur reproche d’avoir rendu possédé de gens. »

Les archives retranscrivent une grande partie du procès, des interrogatoires des « sorcières » et les dépositions des villageois. « On va leur demander si elles ont vraiment empoisonné des gens, si elles les ont rendus possédés, si elles se sont rendues à des sabbats, donc des rituels nocturnes où elles auraient pactisé avec le diable. » L’une des quatre femmes a avoué, bien qu’elle n’ait pas participé à de tels rituels, explique Lorena Schwab. Grâce à ces aveux, elle obtient une certaine clémence, à savoir qu’elle aura le privilège qu’on lui coupe la tête avant de la bruler sur le bûcher.