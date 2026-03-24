Au cœur d’un procès de sorcellerie dans l’Arc jurassien

Lorena Schwab, étudiante en histoire à l’Université de Neuchâtel, a travaillé sur une affaire qui s’est tenue au 17e siècle. Quatre femmes étaient accusées d’avoir rendu des gens possédés dans le village du Noirmont. Elle présente son travail samedi à Neuchâtel dans le cadre du Festival histoire et cité.
Le Festival histoire et cité se poursuit cette semaine à Neuchâtel. La manifestation s’est ouverte vendredi sur le thème « Comme par magie ». Elle se tient jusqu’à dimanche dans plusieurs villes suisses, dont Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. L’Université de Neuchâtel, partenaire de l’évènement, met en lumière des recherches inédites et des débats. Lorena Schwab, étudiante en histoire, participe samedi à une table ronde sur le thème « Aux frontières de l’invisible : magie et croyances dans l’Arc jurassien ». Dans le cadre de ce festival, elle s’est penchée durant un semestre sur un procès qui s’est tenu au 17e siècle dans le Jura. Elle a indiqué, mardi dans La Matinale, avoir consulté de multiples archives de l’ancien Évêché de Bâle dans lesquelles se trouvent de nombreux procès de sorcellerie. Parmi eux, celui de « quatre femmes du Noirmont qui sont accusées d’être des sorcières par la plupart des villageois. On leur reproche d’avoir rendu possédé de gens. »
Les archives retranscrivent une grande partie du procès, des interrogatoires des « sorcières » et les dépositions des villageois. « On va leur demander si elles ont vraiment empoisonné des gens, si elles les ont rendus possédés, si elles se sont rendues à des sabbats, donc des rituels nocturnes où elles auraient pactisé avec le diable. » L’une des quatre femmes a avoué, bien qu’elle n’ait pas participé à de tels rituels, explique Lorena Schwab. Grâce à ces aveux, elle obtient une certaine clémence, à savoir qu’elle aura le privilège qu’on lui coupe la tête avant de la bruler sur le bûcher.
La table ronde « Aux frontières de l’invisible : magie et croyances dans l’Arc jurassien » avec Lorena Schwab se tient samedi de 17h30 à 19h au Théâtre du Passage à Neuchâtel. Daria Merlier viendra parler de la guérison par le secret. /sma