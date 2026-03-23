Toujours plus de clients à la Raiffeisen neuchâteloise

Le cap des 60'000 clients est franchi pour les banques Raiffeisen neuchâteloises. Elles affichent également un bénéfice record de 2,4 millions de francs en 2025. Un succès qui s’explique notamment par le travail de diversification effectué depuis plusieurs années par l’établissement.
Une année à marquer d’une pierre blanche pour les banques Raiffeisen neuchâteloises. Deux chiffres historiques ressortent de l’exercice 2025 qualifié « d’excellent » par les dirigeants de l’établissement : le nombre de clients a franchi le seuil des 60'000, en hausse de plus de 1'200 par rapport à 2024. Et le bénéfice s’élève à 2,4 millions de francs (+5,3%), ce qui constitue le meilleur résultat de l’histoire de l’établissement.
Edy Maurer, vice-président de la Fédération neuchâteloise des banques Raiffeisen, s’en réjouit. Ce succès s’explique « par la diversification », selon lui. « Nous renforçons notre position sur le marché neuchâtelois. En termes de placements, nous sommes à même de proposer une multitude de produits en particulier des mandats de gestion de fortune. Et nous avons aussi développé tout un secteur en lien avec la clientèle entreprises. »
Edy Maurer : « Cette hausse constante du nombre de clients provient principalement de la diversification de nos activités mise en place depuis plusieurs années. »
Tous les autres chiffres de l’exercice 2025 sont également en croissance, relate le communiqué publié ce lundi. Le total des bilans augmente de 220,8 millions de francs (+6,7%) par rapport au précédent exercice pour s’inscrire à 3,5 milliards. Il est également relevé « la hausse significative des commissions et prestations de service de 8% à 7,6 millions en raison du développement des activités de placement et de prévoyance. »
« Une partie du bénéfice sera distribué à nos sociétaires qui sont principalement domiciliés dans le canton de Neuchâtel. Et le reste viendra alimenter les réserves et les fonds propres. »
La modernisation du réseau d’agences touche à sa fin
Les banques Raiffeisen voient l’avenir avec sérénité. L’an dernier, elles ont investi 6,4 millions de francs pour le développement de leur réseau qui compte 11 agences dans tout le canton. La surface de l’agence de La Neuveville va doubler. Son inauguration aura lieu le samedi 28 mars. Puis, viendra le tour du nouveau centre de compétences de Cernier qui sera opérationnel début juin. Enfin, l’ouverture de l’agence de Colombier est prévue cet été. /jpp