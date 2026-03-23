Toujours plus de clients à la Raiffeisen neuchâteloise

Une année à marquer d’une pierre blanche pour les banques Raiffeisen neuchâteloises. Deux chiffres historiques ressortent de l’exercice 2025 qualifié « d’excellent » par les dirigeants de l’établissement : le nombre de clients a franchi le seuil des 60'000, en hausse de plus de 1'200 par rapport à 2024. Et le bénéfice s’élève à 2,4 millions de francs (+5,3%), ce qui constitue le meilleur résultat de l’histoire de l’établissement.

Edy Maurer, vice-président de la Fédération neuchâteloise des banques Raiffeisen, s’en réjouit. Ce succès s’explique « par la diversification », selon lui. « Nous renforçons notre position sur le marché neuchâtelois. En termes de placements, nous sommes à même de proposer une multitude de produits en particulier des mandats de gestion de fortune. Et nous avons aussi développé tout un secteur en lien avec la clientèle entreprises. »